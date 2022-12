Der internationale Adventskalender aus Gaggenau

per Mail teilen

Anmoderation:

Die Carl-Benz-Schule in Gaggenau ist eine berufliche Schule mit den Schwerpunkten Metalltechnik, KFZ-Technik und Mechatronik. Internationalität ist im Unterricht längst eine Selbstverständlichkeit. Zurzeit werden an der Schule Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 35 Nationen unterrichtet. Gemeinsam mit ihren Lehrern haben sie einen multikulturellen Adventskalender herausgebracht, der seit Ende November kostenlos in der Region verteilt wird. Patrick Neumann berichtet:

BmE Internationaler Adventskalender / Gaggenau – Schule

Es ist nicht irgendein Adventskalender, den die Schüler der Carl-Benz-Schule in Gaggenau hergestellt – es ist ein klingender Adventskalender. Er ist aus Papier und wird im Unterricht hergestellt. Öffnet man ein Türchen findet sich dort ein QR-Code. Scannt man ihn mit dem Handy, hört man jeden Tag eine neue Geschichte aus einem anderen Kulturkreis, wie hier zum Beispiel aus dem Irak

O-ton irak 4

Und auch eine Geschichte aus Kurdistan kann man im Adventskalender hören:

O-ton kurdistan 1

Ausgesucht und vorgelesen werden die Texte von den Schülern selbst. Sie präsentieren sich im Adventskalender und hoffen, dass sich die Menschen außerhalb der Schule dann auch für ihre Kultur interessieren. Ausgedacht hat sich den klingenden Adventskalender der Lehrer Benjamin Döhrer

O-ton döhrer

In der Carl-Benz-Schule wird so auf spielerische Weise ein Grundstein für kulturelles Miteinander gelegt. Schüler erfahren dabei, dass Sie Freunde sein können, auch wenn ihre Heimatländer möglicherweise gerade in politischen oder gar kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Die Schüler:

O-ton schüler umfrage

Der Adventskalender der Carl-Benz-Schule Gaggenau liegt in vielen Schulen und Behörden der Region kostenlos aus. Aber man kann ihn auch im Internet anschauen. Auf der Homepage der Schule kann man sich durch die Fenster des Kalenders klicken und so fremden Kulturen näherkommen. Der Schulleiter Falk Hartmann:

O-ton

Abmoderation:

Ein interkultureller Adventskalender – hergestellt von Schülerinnen und Schülern der Carl Benz-Schule in Gaggenau. Patrick Neumann hat für uns berichtet.