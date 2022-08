per Mail teilen

Um der Hitze ein bisschen zu entfliehen muss man oft gar nicht weit fahren. Zwischen Forbach und Schönmünzach, an der Murg, da gib es eine Stelle, die an so einem Tag genau das Richtige ist - mit Wasser, Ruhe, Wald, Felsen zum Sonnen. Unser Reporter Benedict Walesch nimmt Sie mit: