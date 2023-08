Der Hakenkreuz-Skandal in Baden-Baden sorgt weiterhin für Schlagzeilen

per Mail teilen

Der Baden-Badener Hakenkreuz-Skandal ist bundesweit in den Schlagzeilen. Ein Gemeinderatsmitglied der AfD wird beschuldigt, Anfang dieses Jahres in einer Garage in der Stadt mindestens zwei ukrainische Autos mit dem Spruch "Fuck Ukraine" und Hakenkreuzen beschmiert zu haben. Inzwischen hat der AfD-Stadtrat Martin Kühne gegenüber der Stadt seinen Rücktritt erklärt.