Mehrere hundert Menschen haben am Wochenende unter anderem in Karlsruhe und Pforzheim gegen die angebliche Einschränkung von Grundrechten während der Corona-Pandemie demonstriert. Die Proteste verliefen friedlich.

Laut Polizei gab es Kundgebungen in Offenburg, Baden-Baden und Rastatt, aber auch in Karlsruhe, Ettlingen und Pforzheim. In Offenburg gingen rund 250 Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße, in Pforzheim waren es 300. In Karlsruhe beteiligten sich laut Polizei etwa 250 Menschen an einer nicht angemeldeten Spontan-Demo auf dem Schlossvorplatz.

Polizei lässt Demonstranten gewähren

Weil es aber auch hier keine Vorkommnisse gab, ließ die Polizei die Demonstranten gewähren. Die Demonstrationen richteten sich unter anderem gegen infektionsschützende Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht, aber auch gegen angebliche Grundrechtseingriffe durch die Behörden.

Weniger Teilnehmer als zuvor

Laut Polizei in Offenburg war die Zahl der Demonstranten im Vergleich zum Wochenende davor rückläufig. Obwohl die Proteste sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richteten, wurden die Vorgaben laut Polizei überall eingehalten. Es gab keine Ausschreitungen oder Festnahmen.