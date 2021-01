In der Region gibt es am Sonntag mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen. Unter anderem werden in Pforzheim und in Ottersweier Kundgebungen von Corona-Kritikern erwartet.

In Pforzheim soll es am Sonntag ab 14 Uhr bis in die frühen Abendstunden auf dem Messplatz eine Versammlung mit anschließendem Autokorso geben. Organisator ist nach Angaben der Stadt eine Privatperson. 200 bis 300 Autos werden erwartet. Die Polizei wird nach eigenen Angaben vor Ort sein, um die Demonstration zu beobachten. Unter dem Motto "Pforzheim steht auf" demonstrieren die Teilnehmer dort gegen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Corona-Kritiker demonstrieren in Ottersweier In Ottersweier bei Bühl (Kreis Rastatt) erwartet die Gemeinde am Sonntag ab 13 Uhr eine Demonstration mit 50 Teilnehmern. Sie kommen nach Angaben der Gemeinde aus dem Umfeld der so genannten Querdenker. Bei der Aktion "Nein zur Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte/Ja zum Ende der Pandemie" wollen die Teilnehmer vom Kirchplatz bis zur Ortsmitte ziehen. Dort gibt es zeitgleich eine Gegendemonstration der Gruppe "Nein zu Querdenken", dieser Bewegung schließen sich auch die "Omas gegen Rechts" aus Kandel in Rheinland-Pfalz an. Auch für die Gegendemonstration erwarten die Behörden bis zu 50 Menschen. Unmut in der Gemeinde Ottersweier Bereits im Vorfeld der Demonstration am Sonntag hatte die Gemeinde Ottersweier ihren Unmut geäußert. Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU) und der Ottersweierer Gemeinderat verurteilen die "Ausnutzung des Demonstrationsrechts unter dem Deckmantel der Pandemie aufs schärfste", erklärten sie in einer gemeinsamen Mitteilung. "Wir lehnen das menschenverachtende Gedankengut ab und distanzieren uns von den Veranstaltern und deren Demonstration. Ottersweier hält zusammen." Offizielle Mitteilung des Gemeinderats Ottersweier Stiller Protest des Gemeinderats mit Plakaten Bürgermeister Pfetzer und der Gemeinderat wollen die Demonstranten am Sonntag in einem stillen Protest mit Plakaten entlang der Strecke empfangen. Pfetzer erklärte dem SWR, damit wolle man zeigen, dass man sich als Dorf wehre.