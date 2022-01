Zahlreiche Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen

In Stadt und Landkreis Karlsruhe sowie in Pforzheim haben am Montagabend zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. In Bruchsal gab es einen verletzten Polizeibeamten.

Die größte Demo, die auch angemeldet war, fand in Pforzheim statt – laut Polizei waren rund 1.200 Menschen in der Stadt unterwegs. In Karlsruhe kamen bis zu 500 zu einer unangemeldeten und damit verbotenen Veranstaltung. Auch in Weingarten, Ettlingen, Kraichtal, Bruchsal und anderen Gemeinden gab es sogenannte Montagsspaziergänge – nach Angaben der Polizei mit jeweils 30 bis 150 Teilnehmern. Dabei sei in Bruchsal ein Beamter verletzt worden, als Demonstranten eine Sperre überrannten. Ansonsten verliefen die Demos überwiegend friedlich, allerdings wurden einige Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet, außerdem Platzverweise erteilt.