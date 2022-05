Tag gegen Homophobie - Demonstration auf Platz der Grundrechte

Die Veranstalter der Karlsruher Demonstration zum "Internationalen Tag gegen Homophobie" rufen dazu auf, für die Situation und Rechte von LSBTIQ+-Menschen weltweit auf die Straße zu gehen. Nach einer Kundgebung auf dem Platz der Grundrechte, wollen die Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch die Innenstadt ziehen. Danach soll das Buch "Queeres Coming Out – damals und heute" mit einer Lesung vorgestellt werden. Der "Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie" (IDAHO) wird jedes Jahr am 17. Mai in mehr als 130 Ländern begangen. An diesem Tag hatten 1990 die WHO und die Vereinten Nationen beschlossen, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten zu streichen.