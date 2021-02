Coronamaßnahmen-Gegner demonstrieren in Karlsruhe

In Karlsruhe wollen am Samstagnachmittag auf dem Messplatz rund 750 Menschen mit einem „politischen Gottesdienst“ gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Hinter der Aktion steht die „Querdenken721“-Bewegung in Karlsruhe.