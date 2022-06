Mahnwache auf Marktplatz nach Gewalt bei CSD-Parade

Mit einer Mahnwache auf dem Karlsruher Marktplatz wurde am Mittwochabend an die Vorfälle nach der CSD-Parade am 4. Juni erinnert. Nach Angaben der Polizei waren etwa 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Veranstalter der Mahnwache ist der CSD Karlsruhe e.V.. Im Umfeld der Parade am Christopher Street Day am 4. Juni waren mehrere Besucherinnen und Besucher Opfer von queerfeindlichen Anfeindungen und Übergriffen geworden. Der Polizei wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, zu zögerlich eingeschritten zu sein. Bereits am vergangenen Sonntag gab es eine Demonstration in Karlsruhe, die von einem anderen Veranstalter organisiert wurde.