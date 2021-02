In Ottersweier (Landkreis Rastatt) ist am Sonntagabend erneut eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen geplant. Unter dem Motto „Nein zur Einschränkung der Freiheitsrechte/Ja zum Ende der Pandemie“ hat es bereits am vergangenen Wochenende eine Kundgebung in Ottersweier gegeben. Zehn weitere Termine am gleichen Ort seien bereits bis Mitte April angekündigt, hieß es weiter. Ottersweiers Bürgermeister Jürgen Pfetzer sprach sich auf SWR-Anfrage deutlich gegen die Veranstaltung aus. Gegen ihn und weitere Gemeinderatsmitglieder gebe es deswegen von Seiten der Veranstalter bereits Anzeigen wegen übler Nachrede und Beleidigung.