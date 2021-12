Demos gegen Impfpflicht und Coronapolitik

Rund 1.000 Menschen haben am Samstag in Karlsruhe gegen die Impfpflicht und die Coronapolitik demonstriert. Sie sammelten sich am Platz der Menschenrechte neben der Bundesanwaltschaft und starteten dann einen Aufzug durch die Innenstadt, begleitet von zahlreichen Polizeikräften. Die Demo war angemeldet und genehmigt. Die Teilnehmer hielten sich laut Polizei weitgehend an Auflagen, wie Abstand und Maskenpflicht und skandierten: "Friede, Freiheit, keine Diktatur." Es blieb friedlich. Auch in Pforzheim demonstrierten rund 300 Menschen "gegen die Diskriminierung von Ungeimpften". In Baden-Baden gingen etwa 200 Menschen auf die Straße. Laut Polizei gab es auch hier keine Zwischenfälle.