1.800 Menschen bei Demo gegen Corona-Politik

Rund 1.800 Menschen haben am Samstag in Karlsruhe gegen eine Impfpflicht und die aktuelle Corona-Politik demonstriert. Vom Platz der Menschenrechte aus marschierten die Demonstranten über die Brauerstraße Richtung Marktplatz. Mit Trommeln, dem Ruf "Freiheit" und Plakaten taten sie ihren Unmut gegen die ihrer Meinung nach zu restriktiven Corona-Bestimmungen kund. Nach Angaben der Polizei gab es keine Zwischenfälle bei der von der Bürgerbewegung "Karlsruhe steht auf" angemeldeten Demo. Die Abschlusskundgebung fand am frühen Abend wieder am Platz der Menschenrechte statt. Während des Protestzugs gab es Verkehrsbehinderungen.