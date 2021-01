per Mail teilen

Mehrere Verstöße gegen Versammlungsauflagen und die Corona-Verordnung stellte das Polizeipräsidium Karlsruhe bei einer Demo am Samstagabend in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) fest. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab es unter anderem für die 65 Teilnehmer der Aktion "Für das Grundgesetz/Für die Grundrechte" nicht ausreichend Ordner. Bereits zu Beginn zählte die Polizei dabei mehrere Verstöße gegen die Abstandsregeln. Zudem trugen einzelne Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz. Später löste der Leiter seine Versammlung seiner Aussage zufolge wegen der polizeilichen Maßnahmen auf. Eine noch für den selben Abend angekündigte weitere Kundgebung fand nicht statt.