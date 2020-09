per Mail teilen

Am Mittwochabend haben rund 200 Menschen in Karlsruhe für die Evakuierung des Flüchtlingslangers Moria und die Aufnahme der Menschen in Deutschland demonstriert. Erwartet waren etwa 20 Teilnehmer. Die Demonstration wurde von dem Karlsruher Ableger der internationalen Bewegung "Seebrücke" organisiert. Hintergrund ist die unhaltbare Situation im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Dort hat ein Feuer tausende Flüchtlinge obdachlos gemacht.