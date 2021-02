per Mail teilen

Die sogenannte Wasserwehr wird auch in den kommenden Tagen die Rheindämme zwischen Iffezheim und Karlsruhe kontrollieren. Auch in der Südpfalz sind die Mitarbeiter der Deichmeisterei unterwegs, um wegen des anhaltenden Hochwassers mögliche Schwachstellen zu finden. Derzeit beträgt der Wasserstand am Pegel Maxau etwas weniger als acht Meter. Noch bis zum Wochenende bleibt nach Einschätzung der Hochwasservorhersagezentrale die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt.