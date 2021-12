DEHOGA kritisiert Corona-Regeln

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Karlsruhe kritisiert die neuen Corona-Regeln des Landes. Sie seien undurchsichtig und oft wenig nachvollziehbar, sagt der 2. Vorsitzende Marcus Fränkle. Ihn stört auch, dass oft scheinbar mit zweierlei Maß gemessen wird. So seien Ferienhotels beispielsweise nicht so stark von den Einschränkungen betroffen wie die Stadthotellerie. Das die Hotel- und Gaststättenbranche nicht schließen muss, liegt laut Fränkle einzig daran, dass die Politik sich vor Hilfszahlungen drücken will. Er fordert daher, neben einer besseren Kommunikation der Verordnungen, auch einen hohen Schadensersatz für betroffene Betriebe.