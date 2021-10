Vorstand des Museumsvereins auf dem Hofgut Maxau tritt nicht mehr an

Im Streit um die Nutzung des Hofguts Maxau hat am Mittwochabend der Vorstand des Knielinger Museumsvereins seinen Rückzug angekündigt. Der Vorstand will so lange nicht kandidieren, bis das Problem um die Hofnutzung gelöst sei.

Die Vorsitzende des Museum Fördervereins Ute Müllerschön, seit 14 Jahren im Amt, will zudem ihre Staufermedaille zurückgeben. Die Auszeichnung des Landes war ihr vor drei Jahren für ihr ehrenamtliches Engagement von Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup verliehen worden. Ute Müllerschön begründete gegenüber dem SWR ihre Entscheidung mit ihrer Enttäuschung über die Wertschätzung ehrenamtlicher Tätigkeit. Wer kann welche Flächen nutzen Im Streit auf dem Hofgut Maxau geht es letztlich um die Frage, welche Flächen der Verein nutzen kann und welche dem landwirtschaftlichen Pächter vorbehalten bleiben. In den vergangenen vier Jahren konnte keine Einigung erzielt werden. Feste wurden mehrfach abgesagt Ute Müllerschön ist seit 14 Jahren Vorsitzende des Museumsvereins Knielingen. Das ist eine rührige Gemeinschaft mit 180 Mitgliedern. Der Verein betreibt ein Museum auf dem Hofgut und würde gerne seine historische Landwirtschaft pflegen und öffentlich vorführen. Das gelingt aber wegen des Dauerstreits nicht. Aktivitäten und Feste wurden mehrfach abgesagt. Vorstand hat Rückzug angekündigt Nun hat der Vorstand des Knielinger Museumsvereins seinen Rückzug angekündigt. Alle zehn Mitglieder des Vorstandes haben sich hinter ihre Vorsitzende Ute Müllerschön gestellt und wollen so lange nicht mehr kandidieren, bis der Streit mit dem Pächter des landwirtschaftlichen Hofgutes beigelegt ist. Ute Müllerschön und ihre Kollegen werden aber bis nächstes Jahr kommissarisch im Amt bleiben. Ist das das Ende des Museumsvereins? Es sei ausdrücklich nicht das Ende des Museums auf dem Hofgut Maxau, betonte Ute Müllerschön. Eine vernünftige Regelung wäre aus Sicht des Vereins zusätzlich zum Pachtvertrag eine Vereinbarung über die Nutzung bestimmter Teile des Hofgutes: Klare Verhältnisse, damit der Verein seine Landwirtschaft betreiben kann. Stadt will sich derzeit nicht äußern Die Stadt als Verpächterin des Hofguts Maxau will sich momentan nicht äußern. Immerhin ist ein Mediationsversuch des Oberbürgermeisters Frank Mentrup bereits gescheitert. Die Behörde hatte aber einen Kompromissvorschlag mit zusätzlichen Vereinbarungen vorgelegt, der vom Verein aber nicht angenommen wurde. Beide Seiten fühlen sich falsch behandelt Der Landwirt des Hofguts, Andreas Schmid, fühlt sich seinerseits vom Museumsverein nicht korrekt behandelt. Sein Anwalt, Markus H. Schneider aus Karlsruhe sieht in diesem Zusammenhang weniger ein juristisches Problem. Vielmehr habe es die frühere Pächterin des Hofguts, Ute Müllerschön, noch nicht verwunden, dass sie nicht mehr "Gutsherrin" sei, sondern nur noch Mitbenutzerin. Ute Müllerschön hatte gemeinsam mit ihrem Mann das Hofgut 35 Jahre lang geführt und war aus Altersgründen zurück getreten. Der Rechtsanwalt des neuen Pächters sieht also eher persönliche Gründe. Juristisch sei der Streit nicht schwierig, sagt Markus Schneider. "Es ist kein komplizierter juristischer Sachverhalt. Man müsste sich nur zusammensetzen und sagen, wie regelt man das denn eigentlich. Alle Türen sind offen." Wie immer bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, ist die Realität trotzdem viel komplizierter. Es sind vor allem die Emotionen, die eine Einigung verhindern. Das Tischtuch sei zerschnitten, sagt der Verein. Mit einer neuen Regelung würde er aber trotzdem weiter machen. Ob der Rückzug des Vorstandes hier das richtige Zeichen war, bleibt abzuwarten.