Fußgänger warten mehr trotz dauergrüner Ampel

Die Stadt Karlsruhe hat eine erste Zwischenbilanz des Pilotprojektes "Grünes Licht" für Fußgänger und Radfahrer gezogen. Demnach führt das neue System zu mehr Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer In dem Test haben Fußgänger dauerhaft Grün. Sensoren erfassen, ob Autos an der Ampel warten. Erst dann bekommen diese freie Fahrt – und die Fußgängerampel schaltet kurzzeitig auf Rot. Das System wird derzeit an zwei Ampeln getestet. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bisher habe sich nicht nur die Wartezeit für Autofahrer erhöht, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer, die die Straße überqueren wollten, so die Stadt Karlsruhe. Der Grund ist, dass diese an den beiden Testampeln früher bei wenig Verkehr einfach so die Straße überqueren durften. Das Projekt wird von der Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich begleitet. Ergebnisse werden im Früjahr erwartet.