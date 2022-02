Datenbank über Juden-Deportationen geht online

Am 11. November wird eine Datenbank über systematische Deportationen von Juden freigeschaltet. Konkret dokumentiert das Projekt die Verschleppung von über 6.500 Juden aus Baden, dem Saarland und der Pfalz im Oktober 1940 in das Lager Gurs. Dabei werden Autobiographien der Verschleppten mit historischen Forschungsergebnissen zusammengeführt, so das Landesarchiv Baden-Württemberg in Karlsruhe. An der Freischaltung nehmen der Karlsruher Oberbürgermeister Mentrup (SPD) und der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, Rami Suliman, teil.