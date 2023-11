Demo in Karlsruhe - Das würde ohne Freiwillige bei der Diakonie fehlen

per Mail teilen

In Karlsruhe haben 120 Freiwilligendienstler gegen die geplanten Kürzungen durch die Bundesregierung demonstriert. Seit Tagen machen Verbände auf die drohenden Einsparungen aufmerksam.

Mit kurzen Spielszenen, Bannern und Rufen machten die rund 120 Freiwilligen vor der Karlsruher Stadtkirche auf sich aufmerksam. Die Aktion der Diakonie Baden stand unter dem Motto "Kürzt uns nicht weg". Allein in Baden-Württemberg drohen 4.500 Stellen im Freiwilligendienst wegzufallen.

In Karlsruher Kitas arbeiten beispielsweise rund 70 Freiwillige. Sollten die Kürzungen kommen, würden davon etwa Stellen wegfallen und damit eine wichtige Unterstützung für die Erzieher.

Freiwillige: "Ohne uns würde so viel fehlen"

Bei der angespannten Situation in allen gesellschaftlichen Bereichen wären die geplanten Kürzungen eine Katastrophe, so Hartlieb weiter.

Mit Spielszenen machen die Freiwilligen auf die Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam. SWR

Viele der demonstrierenden Freiwilligen sind bereits seit einigen Monaten dabei und wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig ihre Arbeitskraft ist. Lisa ist 20 und arbeitet bei der Diakonie Remchingen. Dort übernimmt sie unter anderem Krankenfahrten.

Ich finde es einfach schön zu sehen, wie dankbar die Menschen sind, wenn wir ihnen helfen. Das würde fehlen.

Lisa unterstützt die Diakonie in Remchingen mit ihrem Freiwilligendienst SWR

Kürzungen verschärft Personalnot

Helfende Hände in Kitas, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Behindertenwerkstätten seien essenziell und ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, so Dietrich Hartlieb von der Diakonie Baden. Durch den Wegfall würde sich der Fachkräftemangel deutlich verschärfen. Lars ist ebenfalls 20 und macht seinen Freiwilligendienst bei der Lebenshilfe in Pforzheim.

Wir sind sehr vielfältig einsetzbar und gehen dorthin, wo man gebraucht wird. Die Leute würden den Wegfall extrem merken und bekämen nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie brauchen.

Lars macht seinen Freiwilligendienst bei der Lebenshilfe in Pforzheim SWR

Entlastung für Fachkräfte würde wegfallen

Sophie-Marie ist 18 und arbeitet in einem Karlsruher Krankenhaus und erlebt jeden Tag hautnah, wie eng das Personal eingeteilt ist. Jeder Wegfall bedeutet weniger Zeit für die einzelnen Patienten. Sie kann als Freiwillige auch mal einen Moment länger bei einer Angstpatientin sitzen bleiben und sie beruhigen. Fachkräfte hätten dafür im Alltag kaum Zeit.

Ohne uns würden Patienten wie in einer Massenabfertigung behandelt. Ohne meine Stelle würde es deutlich stressiger werden.

Sophie-Marie arbeitet in einem Karlsruher Krankenhaus und weiß, wie wichtig ihre Unterstützung für das Team ist SWR

Das plant die Bundesregierung

Für die Freiwilligendienste will der Bund deutlich weniger Geld zur Verfügung stellen. Die Mittel sollen 2024 um rund ein Viertel gekürzt werden. Bundesweit sind 25.000 Plätze bedroht.

Allein in Baden-Württemberg engagieren sich jährlich rund 18.000 Freiwillige. Sollten die Kürzungen wie angekündigt umgesetzt werden, würde das in Baden-Württemberg den Verlust von 4.500 Plätzen bedeuten. Kommende Woche sind die geplanten Kürzungen Thema im Bundestag.