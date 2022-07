Vor-FEST in der Günther-Klotz-Anlage beginnt

In der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe beginnt am Donnerstagabend die Vor-FEST-Woche. Damit wird traditionell der Countdown für das offizielle DAS FEST-Wochenende eingeleitet. Während der Aufbau der Hauptbühne noch aussteht, können Besucher bei freiem Eintritt Live-Konzerte in der Günther-Klotz-Anlage genießen. Auf der Café-Bühne stehen wie immer regionale Bands auf dem Programm: Unter anderem die Karlsruher Band „Andrea Doria“, die das Vor-FEST mit Liedern von Udo Lindenberg am Donnerstagabend eröffnen wird. Das Vor-FEST dauert bis zum 20. Juli und soll Besucher auf das große Fest-Wochenende einstimmen. Vom 21. Bis 24. Juli werden dann Künstler wie Jan Delay und die Band Mia auf der Hauptbühne zu sehen sein.