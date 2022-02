Kein Espresso to go - dem "Kaffee-Zwerg" in Baden-Baden droht das Aus

Im Lockdown geduldet - doch nun steht alles auf der Kippe: Maxim Volobuev aus Baden-Baden hat seine mobile italienische Espresso-Bar im Kofferraum dabei. Zoff gibt es um den Stellplatz.

Im Kofferraum seines Kleinwagens hat Maxim Volobuev eine Profi-Kaffeemaschine installiert. Seit zwei Jahren begeistert er viele Stammkunden, die sich auf einen schnellen Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato freuen. Doch die Baden-Badener Politik hat den "Kaffee-Zwerg" nun gestoppt. Er darf mit seiner mobilen Kaffeebar nicht mehr auf städtischen Flächen und Plätzen stehen.

Der Kaffee-Zwerg ist ein beliebter Anlaufpunkt in der Baden-Badener Innenstadt. SWR

"Die Stadt will die Einwohner offenbar nicht glücklich machen. Das macht mich traurig. Inzwischen ist der Kaffee-Zwerg ein Teil von Baden-Baden und der wird jetzt weggenommen."

Barista hat Petition gestartet

Weil er keine offizielle Genehmigung für sein Kaffee-Mobil hat, um auf den städtischen Flächen zu stehen, verbietet ihm das Rathaus den Verkauf. Bei den Bürgern und Kunden des Kaffee-Zwergs stößt das auf Unverständnis.

"Das Auto stört niemanden. Er bringt so viel Freude und es ist eine Bereicherung für die Stadt."

Maxim Volobuev will sich nicht so einfach abschieben und entmutigen lassen und hat eine Petition gestartet.

Beliebter Anlaufpunkt während der Pandemie

Gerade während der Corona-Pandemie war und ist der Kaffee-Zwerg ein willkommener Ort für den kurzen Austausch an der frischen Luft. Maxim Volobuev ist stolz, dass er den Menschen eine kleine Freude bereiten kann, umso trauriger macht es ihn, dass er nun seitens der Stadt nicht mehr gerne gesehen wird.

Doch die Stadt Baden-Baden sieht aktuell keine Handhabe, um eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen.

"Es geht ja nicht um die Frage, dass da ein kleines Auto steht, sondern wenn wir eins erlauben, gibt es keinen Grund, warum wir nicht auch andere erlauben."

Maxim Volobuev im Gespräch mit Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne). SWR

Kaffee-Zwerg verkauft auch in anderen Städten

In seiner Heimatstadt Baden-Baden, wo alles anfing, hat Maxim Volobuev nun diese Probleme. In anderen Städten wie Frankfurt und Heidelberg gibt es den Zwerg inzwischen auch.

"Mein Traum sind 500 rollende Mini-Kaffeebars in Deutschland. Wenn ich das erledigt habe, gehe ich in Rente."

"Aufgeben ist keine Option"

Der Kaffee-Zwerg-Erfinder will weiter für seinen Traum kämpfen. Die regelmäßigen Geldbußen, die ihm in letzter Zeit seitens des Ordnungsamts aufgebrummt wurden, nimmt er in Kauf. Er will sich und seinen Kaffee-Zwerg nicht vertreiben lassen. Die Stadt hat ihm nun immerhin Gespräche für Lösungen zugesichert.