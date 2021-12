Die Christlichen ViDia Kliniken in Karlsruhe haben am Donnerstag ihr neues Krankenhaus in der Steinhäuserstraße vorgestellt. Es ist ein Mammutprojekt mit 200 Patientenzimmern, 14 Operationssälen und einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Bis Ende Januar soll der Neubau komplett in Betrieb sein. Heiner Kunold berichtet.