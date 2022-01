Alchemie und Teufelspakt - Faustmuseum in Knittlingen wieder geöffnet

Nach zweijähriger Umgestaltung ist das Faustmuseum in Knittlingen wieder für Besucher geöffnet. Es zeigt die Sonderausstellung "Alchemie - Wissenschaft oder Teufelspakt" und eine neue Dauerausstellung.

Im weltweit einzigen Themenmuseum zum Faust-Mythos präsentiert sich die Ausstellung jetzt zeitgemäßer und deutlich moderner. Neben altbewährtem in der Dauerausstellung zeigt ein neues Alchemielabor im Stil der Renaissance auch Exponate aus der Chemie des Mittelalters.

Museum mit Hörstationen zum Thema Faust

Das Museum bietet viele neue interaktive Elemente mit Hörstationen oder Musik zum Thema Faust und Teufelspakt. Zu sehen sind Bücher und Puppenspiele, literarische und musikalische Interpretationen des Faust-Mythos und Medien wie Musik, Theater und Film rund um das Thema Faust.

In der Renaissance war die Alchemie ein ebenso angesehenes Fachgebiet wie andere Wissenschaften. SWR SWR

Was hat es dem Teufelspakt auf sich? Und gab es Faust tatsächlich?

Dass Faust einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte, wurde erst nach seinem Tod im Jahre 1540 zum Gerücht. Tatsächlich starb er wohl im Rahmen eines missglückten alchemistischen Experiments und nicht durch einen Pakt mit dem Teufel. Die neue Sonderausstellung zur Alchemie zeigt deshalb auch Geräte und Rezepte der Chemie des Mittelalters.

Der Giftschrank des Dr. Faust im Knittlinger Museum. SWR

"Wir sind überzeugt davon, dass Johann Georg Faust existierte und in Knittlingen geboren wurde".

Dafür gebe es einige Belege, die in der neu gestalteten Dauerausstellung in Knittlingen zu sehen sind, so Denise Roth. Darunter erstmals eine Erstausgabe mit der Melanchthon-Anekdote auf Lateinisch aus dem Jahr 1563. In ihr behauptet der große Sohn der Stadt Bretten, "Ich hab einen gekennet/ mit nammen Faustus, der war aus Kundling" - und Kundling ist eindeutig Knittlingen.