Umleitungen und Ersatzverkehr - Vorbereitungen für die Rheintalbahn-Sperrung laufen

per Mail teilen

Am Osterwochenende wird die Rheintalbahnstrecke dicht gemacht. Viele Umleitungen und Busersatzverkehr sind die Folge. Die ersten Maßnahmen greifen bereits ab Montag.

Bereits von Sonntag auf Montag werden entlang der neuen Strecke Schallschutzwände aufgestellt, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Am Montag beginnen dann zwischen Rastatt und Baden-Baden Vorbereitungsarbeiten und deshalb wird ein Gleis der Rheintalbahn gesperrt, schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. Das hat aber zunächst nur Auswirkungen auf den Regionalverkehr. Die Linien S7 und S71 werden durch Busse ersetzt. Auch die Anwohner müssen sich verstärkt auf Baulärm entlang der Strecke einstellen.

Vollsperrung hat Auswirkungen auf Nah- und Fernverkehr

Von Gründonnerstag an, abends um 23 Uhr, geht es dann aber mit der Vollsperrung los. Die dauert das ganze Osterwochenende. Bis Dienstagfrüh um 4 Uhr fahren dann nur Ersatzbusse. Weil es zeitgleich auch noch Arbeiten bei Herbolzheim in Südbaden gibt, fällt der Fernverkehr sogar zwischen Rastatt und Freiburg aus. Auch hier verkehren Ersatzbusse. Fahrgäste müssen aufgrund des Umstiegs in die Ersatzbusse mehr Zeit einplanen für ihre Reise.

Deswegen ist die Vollsperrung notwendig

Vor fünf Jahren waren bei den ersten Tunnelbohrungen überraschend die Gleise abgesackt. Daraufhin wurde die Strecke für sieben Wochen komplett gesperrt und die Tunnelbohrmaschine aus Sicherheitsgründen erstmal einbetoniert. Jetzt soll die Bohrmaschine herausgeholt werden. Dazu müssen aber erst einmal die bestehenden Gleise weg, damit man von oben den Beton aufbohren kann. Die Baufirma hat deshalb bereits entlang der Baustelle eine Parallelstrecke gebaut - wenige Meter neben der Rheintalbahn auf einer Länge von ungefähr 700 Metern. Diese Gleise werden jetzt über Ostern an das bestehende Netz angeschlossen.