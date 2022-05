Line-Up und Tickets: So wird DAS FEST in Karlsruhe

per Mail teilen

Im Juli wird die Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe wieder zum Festivalgelände. Das Line-Up wurde bekanntgegeben und der Ticketverkauf startet.

Es ist soweit: Nach zwei Jahren Corona-Pause steht fest, wer beim diesjährigen Fest die Hauptbühne mit Blick auf den "Mount Klotz" im Juli bespielen darf. Mit dabei sind bekannte und neue Gesichter.

Topacts in Karlsruhe erwartet: Passenger, Jan Delay, Lotte und viele mehr

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag von zwei bekannten Künstlerinnen: Lotte und Alice Merton starten in das DAS FEST-Wochenende. Ein geheimer Headliner für den Donnerstagabend steht noch aus. Er soll laut Veranstalter erst eine Woche vor Beginn des Festivals bekanntgegeben werden.

Der Freitagabend dagegen steht schon fest: Neben der Folk-Punk-Rock Band Flogging Molly wird auch die österreichische Band Bilderbuch und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf der Hauptbühne einheizen. Jan Delay und Tom Gregory gehören zu den Headlinern am Samstagabend und für Sonntag ist die Band MIA und der Sänger Passenger angekündigt.

Das ist neu bei DAS FEST: Höhere Ticketpreise und mehr Tage

Zum ersten Mal wird das Festival vier Tage statt drei dauern. Neu ist auch, dass die Preise für die Tickets in diesem Jahr gestiegen sind: Statt 10 Euro kosten sie nun 15 Euro pro Tag. Gekauft werden können die Karten online oder bei Vorverkaufsstellen unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden.

Freier Eintritt beim Vor-FEST

Wie immer gibt es vor dem Hauptprogramm von DAS FEST die Vor-FEST Woche bei freiem Eintritt. Das Programm hierzu wird laut Veranstalter noch veröffentlicht. Neben dem kostenpflichtigen Programm mit Bands am Mount Klotz wird es wie immer ein kostenfreies Familien-, Sport- und Kulturprogramm auf dem übrigen Gelände geben.

"Das Fest"-Tickets von 2020 können noch zurückgegeben werden

Wegen der Corona-Pandemie war das Open-Air-Festival in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Jeder, der noch Tickets für DAS FEST 2020 zu Hause hat, kann diese online über die Internetseite des Festivals "zurückgeben". Der Kaufpreis werde dann direkt auf das angegebene Konto überwiesen, so der Veranstalter. Ein Umtausch in ein Ticket für 2022 sei nicht möglich.