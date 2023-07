DAS FEST 2023 in Karlsruhe erfüllt alle Erwartungen

Mit annähernd 270.000 Besuchern hat DAS FEST 2023 in Karlsruhe sämtliche Erwartungen erfüllt. Publikum, Künstler und Organisatoren waren mit dem Open Air sehr zufrieden.

Eine Stadt im Festivalfieber: Ein Sprecher der Polizei brachte es am Sonntagnachmittag auf den Punkt: "Es war ein großes, friedliches Fest, das man sich besser gar nicht vorstellen kann." Kaum Zwischenfälle, keine größeren Vorkommnisse, nur ein paar Verkehrsprobleme am Rande. Die Karlsruher Polizei bescheinigte dem Festival eine hervorragende Bilanz.

Annähernd 270.000 Besucher in vier Tagen bei DAS FEST

Die Zahl der Besucher in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage kam in der 37. Ausgabe an die 270.000 heran. Fast sämtliche Tickets für die Hauptbühne waren bereits im Vorfeld ausverkauft. Nur am Donnerstag, dem ersten Festivaltag, war der Hügel nicht ganz ausverkauft, berichten die Veranstalter. Nach ersten Zählungen kommt das Fest auf rund 142.000 Besucher im Bezahlbereich und noch einmal 125.000 im freien Gelände drumherum, berichtete Fest-Organisator Martin Wacker.

"Wir sind dieses Jahr wieder da, wo das Fest immer war. Die Familien sind komplett wieder da. Und so können wir einfach fantastische Zahlen vermelden."

Das Fest sei wieder da angekommen, wo es vor Corona gestanden habe, betonte Martin Wacker am Sonntagnachmittag. Die alte Begeisterung sei wieder zu spüren gewesen. Die Familien seien komplett zurück gekehrt, deshalb seien die Zahlen auch so fantastisch. Wie die Polizei betonte auch Wacker die geringe Zahl an Einsätzen von Rettungskräften. Das sei für eine Veranstaltung dieser Größe ein sehr friedliches Zeugnis und deshalb ein Kompliment an die Besucher.

"Kaum Einsätze der Sanitäter, kaum Zwischenfälle bei der Polizei - das ist für eine Veranstaltung von dieser Dimension beachtlich. In dieser Feststadt hatten wir friedliche Einwohner, die auf ihre Stadt aufgepasst haben."

Auch die freien Bühnen seien in diesem Jahr besonders gut angenommen worden. Damit sei der kostelose Bereich des Festivals deutlich aufgewertet worden.

Publikum mit viel guter Laune bei DAS FEST

Eine sehr gute Stimmung bestätigten auch die Fans in einer SWR-Umfrage dem Vier-Tage-Festival in der Günther-Klotz-Anlage. Es sei auch mit Kindern ein tolles Erlebnis gewesen, war immer wieder zu hören.

Entspannte Stimmung am Sonntagmorgen SWR

Am Fest-Sonntag begann DAS FEST traditionell mit einem musikalischen Kulturfrühstück. Die Kammerakademie Nordbaden - das neue DAS FEST Klassik-Orchester - spielten genauso wie das Young Classic Sound Orchestra des Badischen Konservatoriums. Auf der Hauptbühne geht DAS FEST 2023 am Abend mit Michael Schulte und Alvaro Soler zu Ende.