Heute startet DAS FEST in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage

Die Singer-Songwriterin Lotte eröffnet heute um 17:30 Uhr DAS FEST in Karlsruhe. In den kommenden vier Tagen werden 140.000 Besucher vor der Hauptbühne in der Günther-Klotz-Anlage erwartet.

Top-Act heute auf der Hauptbühne vor dem Mount Klotz ist die Berliner Formation Seeed. Sie kommt bereits zum vierten Mal nach Karlsruhe. Das ist Rekord. So oft stand noch keine andere Band auf der großen Bühne in der Günther-Klotz-Anlage. Laut Veranstalter sind die Karten für die Hauptbühne seit gestern ausverkauft.

Nur noch Restkarten für Freitag und Sonntag

Die Tickets für das viertägige Festival kosten in diesem Jahr 15 Euro pro Tag plus Bearbeitungsgebühr. Allerdings gibt es nur noch für den Freitag und den Sonntag Restkarten. Der Samstag mit Jan Delay ist schon länger ausverkauft. Insgesamt werden über 200.000 Besucher bei DAS FEST in diesem Jahr erwartet.

Open Air Wetter bleibt spannend zur Eröffnung

Spannend am Eröffnungsabend ist auch noch die Wettervorhersage. Es gibt Berechnungsmodelle, nach denen es am Donnerstagabend das eine oder andere Gewitter auch in Karlsruhe geben könnte. DAS FEST vertraut auf eigene Meteorologen, um auf Wind und Wetterkapriolen vorbereitet zu sein.

Glückliche Besucherinnen vor dem Mount Klotz SWR

25.000 Besucher allein beim Vor-FEST

Nach zwei Jahren Coronapause war in den vergangenen sieben Tagen auch das Vor-FEST mit insgesamt 22 Bands recht erfolgreich. Laut Veranstalter kamen über 25.000 Besucher auf das kostenlose Festival in der Günther-Klotz-Anlage und auch während der kommenden Tage wird es dort noch Programm geben. Insgesamt werden vier Bühnen bespielt. Neben der kostenpflichtigen und eingezäunten Hauptbühne sind das die Feldbühne am See, außerdem eine Kultur- und eine DJ-Bühne.