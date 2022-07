Über 200.000 Menschen feiern friedlich bei DAS FEST in Karlsruhe

Bei Headliner Jan Delay & Disko Nr.1 bebte am Samstagabend Karlsruhe. Tausende Menschen feierten zu "Saxophon", "Eule" und "Oh Johnny" bei DAS FEST in der Günther-Klotz-Anlage.

Jan Delay hat den Mount Klotz aber nicht nur zum Leuchten gebracht, sondern auch zum Freezen! Stopptanz nennt sich das Ganze. "Ein freezender Fleischberg", meinte der Hamburger lachend mit Blick auf den "Mount Klotz" und heizte den 35.000 dann mächtig ein. Am Sonntag war das Festival-Gelände bereits beim Klassik-Frühstück mit der Badischen Staatskapelle wieder gut gefüllt. "Passenger" macht den Abschluss Am Sonntag wird "Passenger" auf der Hauptbühne DAS FEST 2022 ab 21 Uhr dann abrunden. Nach Angaben der Polizei und des Veranstalters verlief die Großveranstaltung ohne nennenswerte Zwischenfälle. Natürlich machte das heiße Wetter den Zuschauern und Künstlern manchmal zu schaffen. Headliner bei Das Fest am Samstag: Jan Delay & Dikso No.1! SWR3 Adrian Walter Bei schönstem Sommerwetter und vor Zehntausenden Zuschauern hatte am Donnerstagabend das Open-Air-Festival DAS FEST in Karlsruhe begonnen. Zum Auftakt auf der Hauptbühne auf dem "Mount Klotz" in der Günther-Klotz-Anlage ist zunächst die Singer-Songwriterin Lotte aufgetreten, gefolgt von der Popmusikerin Alice Merton. Top-Act war die Berliner Band Seeed mit ihrem Sänger Peter Fox. Sie war bereits zum vierten Mal in Karlsruhe. Das ist Rekord. So oft stand noch keine andere Band auf der großen Bühne in der Günther-Klotz-Anlage. Allein für Donnerstag wurden 35.000 Karten verkauft. Wenn der Norden auf den Süden trifft: Hamburger Jan Delay. SWR3 Adrian Walter Das größte Familienfest Süddeutschlands DAS FEST, das seit 1985 stattfindet, ist den Angaben zufolge das größte Familienfest im süddeutschen Raum. Die Veranstalter haben sich auf die Fahnen geschrieben, allen Altersgruppen inklusive Kindern und Familien gleichermaßen gerecht zu werden.