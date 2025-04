Max Giesinger, Faithless, 01099, Clueso: Das Line-up für 40 Jahre DAS FEST in Karlsruhe

DAS FEST in Karlsruhe feiert 40-jähriges Jubiläum. Jetzt stehen die Hauptacts fest. Das Line-up ist ein Mix aus vier Jahrzehnten Festivalgeschichte und Newcomern.

Am Donnerstag haben die Veranstalter von DAS FEST die Hauptacts für die Jubiläumsausgabe des Festivals bekannt gegeben. Seit 1985 findet DAS FEST jährlich Ende Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt. Das diesjährige Line-up vereint Altbekannte und Neulinge.

DAS FEST 2025 in Karlsruhe startet mit Max Giesinger & Friends

Headliner am Donnerstag ist der Waldbronner Musiker Max Giesinger. Der 36-Jährige ist für DAS FEST-Fans kein Unbekannter, bereits 2016 und 2019 war der Popstar am Mount Klotz zu Gast. In diesem Jahr erscheint sein fünftes Studioalbum. Wer seine "Friends" sind, bleibt eine Überraschung. Ebenfalls am Donnerstag spielt die norwegische Rockband Kaizers Orchestra.

Zoe Wees und Faithless am Freitag

Die international gefeierte Sängerin und Songwriterin Zoe Wees ist zum ersten Mal bei DAS FEST. Im Jahr 2020 gelang der damals 18-Jährigen mit ihrer ersten Single "Control" der Durchbruch. Die britische Trance-Band Faithless hat bereits 1998 und 2004 den Mount Klotz zum Tanzen gebracht. 21 Jahre später kehren sie als Headliner zurück. Abgerundet wird der Freitag mit weiteren DAS FEST-Premieren: der deutschen Sängerin Soffie und DJ Beauty & the Beats.

Wo bekomme ich Tickets für DAS FEST in Karlsruhe? DAS FEST in Karlsruhe findet in diesem Jahr vom 24. bis zum 27. Juli in der Günther-Klotz-Anlage statt. Tickets für DAS FEST gibt es hier . Neben Tagestickets sind auch Festivaltickets für alle vier Tage erhältlich. Tageskarten kosten pro Person 22,70 Euro. Wie jedes Jahr sind mehr als 70 Prozent der Programmpunkte in der Günther-Klotz-Anlage kostenlos zugänglich. Bei dem Festival am Mount Klotz gibt es mehrere Bühnen mit zahlreichen Musikacts und ein breites Familienangebot.

01099 mit DAS FEST-Premiere am Samstag

Zum ersten Mal bei DAS FEST und direkt Headliner: die Rap-Crew 01099 mischt am Samstag den Mount Klotz auf. Benannt nach der Postleitzahl ihres Herkunftsortes Dresden-Neustadt, wurde die Crew über TikTok bekannt. Abgerundet wird der Samstag mit der Mannheimer Band ok.danke.tschüss. Ebenfalls am Start sind JxP aus Karlsruhe, die New Wave-Band Kochkraft durch KMA, das Indipop-Duo Bruckner und Grossstadtgeflüster aus Berlin.

DAS FEST-Sonntag mit Amy Macdonald und Clueso

Sänger und Rapper Clueso ist zurück bei DAS FEST. Mit seinem dritten Auftritt am Mount Klotz beendet der 44-Jährige das Festival am Sonntag als Hauptact. Zuvor bringt die "This is the Life"-Sängerin Amy Macdonald britische Hits nach Karlsruhe. Mit auf der großen Bühne sind DakhaBrakha aus Kiew in der Ukraine.