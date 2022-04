Kirsten Hildebrand aus Neuenbürg päppelt verwaiste Eichhörnchen auf

Seit Jahren kümmert sich die ehemalige Tierpflegerin Kirsten Hildebrand aus Neuenbürg um junge, hilflose Eichhörnchen. Die verwaisten und oft verletzten Jungtiere werden häufig von Spaziergängern abgegeben.

Gerade im Frühjahr werden immer wieder schwache Jungtiere bei Stürmen aus ihrem Kobel, dem kugelförmigen Nest der Eichhörnchen, geweht. In diesem Jahr wurden bereits 14 Tiere in die Auffangstation von Kirsten Hildebrand aus Neuenbürg (Enzkreis) gebracht, die in den vergangenen Jahren rund 100 Eichhörnchen wieder aufgepäppelt hat. Derzeit sind noch sieben Jungtiere in ihrem Eichhörnchen-Sanatorium, das SWR Reporter Peter Lauber besucht hat.

Die Eichhörnchen Luise, Lotte und Lutz gehören zu den jüngsten Findelkindern in Hildebrands Auffangstation. Sie werden mit Aufzuchtmilch, Babybrei, Haselnüssen, Birnen und Gurken gefüttert, damit sie groß und stark werden.

Zwei junge Eichhörnchen in der Pflege bei Kirsten Hildebrand. SWR Peter Lauber

Hildebrand ist für ihre Babys Notärztin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person. Ihr gesamter Alltag bis hin zur Urlaubsplanung orientiere sich an den Bedürfnissen ihrer Schützlinge, erzählt die 51-Jährige.

Kirsten Hildebrand widmet sich hingebungsvoll ihren jungen Eichhörnchen SWR Peter Lauber

Schon zu Kräften gekommen sind vier weitere Eichhörnchen, die derzeit noch als WG in einer Voliere bei Kirsten Hildebrand leben. Sie sind schon um die zehn Wochen alt und kurz vor der Auswilderung.

Eichhörnchen in einer Voliere bei Kirsten Hildebrand. SWR Peter Lauber

Für den Fall, dass Sie selbst mal ein verletztes oder verwaistes Tier finden: alle wichtigen Infos gibt es unter der Internetadresse Eichhoernchen-Notruf.com.