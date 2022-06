Fehlgeleitete Fäkalien? Darum bleiben die Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz gesperrt

Die Verunreinigung der Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz ist möglicherweise auf fehlgeleitete Fäkalien zurückzuführen. Die Stadt geht aktuell entsprechenden Untersuchungsergebnissen nach.

Am Freitagmorgen hat eine weitere Reinigung der Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz stattgefunden. Dabei wurden die Düsen mit Wasser durchgespült. In der kommenden Woche soll dann eine Fachfirma eine erneute umfassende Reinigung durchführen. Danach sollen die Wasserspiele ein weiteres Mal desinfiziert werden.

E-Coli-Bakterien nachgewiesen

Erste Untersuchungen der Stadt hätten Hinweise auf E-Coli und sogenannte koliforme Keime sowie Enterokokken gegeben. Die Ursache für die Verunreinigung ist nach wie vor unklar. Es besteht die Vermutung, dass es sich um eine Fehleinleitung von Fäkalien gehandelt hat, so eine Sprecherin der Stadt gegenüber dem SWR. Mitte Mai war zunächst eine Verunreinigung durch Urin vermutet worden. Das schließen die Experten inzwischen allerdings aus, da das durch die Vielzahl an Reinigungen inzwischen beseitigt sein müsste.

Wann die Stadt die Wasserspiele wieder freigeben kann, ist unklar. SWR

Rohrbruch Ursache für Verunreinigung?

Die Keime erweisen sich als sehr hartnäckig, so die Stadt weiter. Das Gartenbauamt und die Stadtwerke gehen von Ablagerungen an den Rohrinnenwänden aus, die bisher nicht herausgespült werden konnten. Ob möglicherweise ein Rohrbruch dazu geführt haben könnte, dass Fäkalien in die Wasserspiele gelangen konnten, werde ebenfalls derzeit überprüft. Für die Zukunft müsse in jedem Fall ausgeschlossen werden, dass Fäkalien in die für die Wasserspiele relevanten Schächte eingeleitet werden.

Seit Mitte Mai sind die Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz gesperrt. Seitdem hat es bereits zahlreiche Reinigungsversuche gegeben.