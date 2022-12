Daniel Renterias Großvater ist der mexikanische Maler Horacio Renteria Rocha. Er hat seinem Enkel sein letztes Bild vermacht. Das soll jetzt für mehr als drei Millionen Euro verkauft werden.

Daniel Renteria, Gastronom aus Baden-Baden, hat einen Traum, der jetzt bald wahr werden soll: Der 55-Jährige träumt vom großen Jackpot – und zwar durch ein wertvolles Kunstwerk aus der Familie.

Geschenk des Opas und Malers Horacio Renteria Rocha

Renterias Großvater ist der bekannte mexikanischer Maler Horacio Renteria Rocha. Der Maler hat seinem Enkel sein letztes Bild vermacht, das jetzt für mehr als drei Millionen Euro verkauft werden soll.

Eigentlich liegt das wertvolle Stück sicher verwahrt in einem Tresor in Frankfurt. Im Dezember hat es Daniel Renteria kurz herausgenommen, um es der Öffentlichkeit zu präsentieren – und um sich schon mal auf den erwarteten Geldregen zu freuen.

"Das ist mein Erbe, das bringt mir den gewünschten Beitrag, den ich mir vorstelle."

Unvollendetes Kunstwerk mit Portrait von Enkel Daniel

Das Bild mit dem Engel, gemalt mit einer speziellen Farbmischung aus Acapulco-Sand, soll Daniel Renteria als Kind zeigen – und nun sein Leben finanziell verändern.

"Es gibt aktuell vier Angebote, drei aus Saudi-Arabien, eins aus London, von meinem Agenten, so ist die aktuelle Lage."

Daniel Renterias Mutter Bertha freut sich für ihren Sohn. Das Gemälde ihres Vaters ist allerdings ein unvollendetes Werk, der Maler ist vor der Fertigstellung im Jahr 1972 gestorben.

"Wenn man hier genau beobachtet: Die Hälfte des Gesichts ist fertig, die andere Hälfte nicht, die Hände sind auch nicht fertig geworden."

Daniel Renteria aus Baden-Baden freut sich mit seiner Mutter Bertha über das Erbe SWR Teo Jägersberg

Galerist: Gemälde ist mehrere Millionen Euro wert

Die Gäste in Daniel Renterias Café in Baden-Baden kennen die Geschichte des Bildes. Eine Kopie davon hängt im Café an der Wand. Einige Gäste wissen auch, dass der Gastronom am ganz großen Rad drehen will.

"Ich weiß, dass er die ganze Zeit mit dem Louvre in Kontakt ist, mit anderen Käufern in der Schweiz in Kontakt ist. Er geht offensiv damit um. Man kanns ja auch nicht klauen, weil hier nur die Replik hängt."

Die Frage ist jetzt, ob das Original tatsächlich mehrere Millionen Euro wert ist. Die meisten Bilder des Künstlers haben deutlich niedrigere Preise erzielt. Peter Sommerfeld, ehemaliger Galerist und gut bekannt mit Daniel Renteria, ist überzeugt von dem Werk.

"Durch die 3D-Qualität, durch die herausragende, wie es herausgearbeitet ist. Also, wie gesagt, das ist seine Millionen wert."

Peter Sommerfeld, ehemaliger Galerist, prüft das Gemälde "Der Abschied bzw. Daniel" von Horacio Renteria Rocha SWR Teo Jägersberg

In den nächsten Monaten soll der Verkauf über die Bühne gehen. Dann will Daniel Renteria sich und seiner Frau ein neues Haus, ein schickes Auto und Reisen gönnen. Auch Mexiko, die Heimat seines Großvaters und Malers Horacio Renteria Rocha, würde er gerne besuchen.