Der Autobauer Daimler hat am Mittwoch sein neues Elektrofahrzeug EQA vorgestellt. Der elektrische Kompakt-SUV wird im Werk in Rastatt produziert. Er soll ab Anfang Februar erhältlich sein, erklärte Vertriebsvorständin Britta Seeger. Aktuelle Lieferengpässe bei Mikrochips sollen den Verkaufsstart nicht verzögern. Der Mangel an Halbleitern setzt derzeit viele Autohersteller unter Druck und zwingt sie die Produktion zu drosseln. Bei Daimler sind die Mercedes-Werke in Rastatt, Bremen und im ungarischen Kecskemét betroffen.