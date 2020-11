Beim Autobauer Daimler wehren sich Betriebsrat und IG Metall gegen die Sparpläne des Unternehmens. Deshalb soll es in dieser Woche im gesamten Konzern eine Solidarisierungsaktion geben. Auch in den Werken in Rastatt und Gaggenau wird protestiert. Bei Daimler in Gaggenau soll am Dienstag um 13 Uhr mit der Solidaritätsaktion gestartet werden, Rastatt soll am Mittwoch zur gleichen Zeit folgen. Mit dem Protest soll auf die Sorgen der Belegschaft aufmerksam gemacht werden. Daimler habe zuletzt immer wieder über Stellenabbau oder Reduzierung der Arbeitszeiten nachgedacht. Viele Mitarbeiter fürchten deshalb um ihre Jobs, so die IG Metall.