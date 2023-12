Dachstuhlbrand in Gaststätte in Niefern-Öschelbronn

In Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) ist am Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Aus noch unbekannter Ursache ist am frühen Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Gasthauses in Niefern-Öschelbronn in Brand geraten. Laut Polizei war der Brand kurze Zeit später gelöscht. Am Nachmittag liefen noch Belüftungsmaßnahmen. Erst danach könnten Ermittler das Gebäude betreten, um herauszufinden, was das Feuer ausgelöst hat.

Keine Verletzten - Schadenshöhe unklar

Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Es musste auch niemand aus dem Gebäude gerettet werden. Auch Bewohner des Nachbargebäudes hatten sich zwischenzeitlich ins Freie begeben. Eine Gefahr für umliegende Gebäude hat demnach aber nicht bestanden. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Scheunenbrand in Tiefenbronn mit hohem Sachschaden

Bereits am Dienstagmorgen war in Tiefenbronn im Enzkreis eine Scheune aus noch unbekannten Gründen ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Der Schaden an der Scheune und den darin befindlichen landwirtschaftlichen Geräten wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Scheune ist derzeit einsturzgefährdet und wurde abgesperrt. Die Ermittlung der Brandursache wurde von der Kriminalpolizei Pforzheim übernommen.