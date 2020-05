per Mail teilen

Am frühen Morgen ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in Durmersheim-Würmersheim abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf gegen 3 Uhr 50 ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte der Dachstuhl bereits komplett. Die Anwohner hatten sich in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Das Einfamilienhaus ist unbewohnbar. Zur Stunde finden letzte Löscharbeiten statt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.