Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag einen Dachstuhlbrand in Ettlingen-Oberweier gelöscht. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache aus und zog auch das Dach eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft. Verletzte gab es laut Polizei nicht, die Höhe des Schadens wird auf 150.000 Euro geschätzt.