Über 1.000 Menschen nehmen heute am Christopher Street Day (CSD) 2025 in Pforzheim teil. Auch eine rechtsextreme Gegendemo ist angekündigt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Christopher Street Day (CSD) in Pforzheim steht in diesem Jahr unter dem Motto "Don’t be quiet, be a riot – Solidarität gegen Hass". Die Organisatoren wollen so für offenes queeres Leben in Pforzheim demonstrieren. Laut Polizei nehmen rund 1.300 Menschen am CSD in Pforzheim teil.

CSD Pforzheim: Ab 12 Uhr gehts los

Um 12 Uhr haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CSD auf dem Marktplatz versammelt und starteten nach einer Kundgebung zu ihrem Demozug. Der Demozug endet wieder auf dem Marktplatz, wo im Anschluss bis etwa 22 Uhr mit Musik gefeiert wird. Der Christopher Street Day findet zum dritten Mal in Pforzheim statt. Zum ersten Mal wird ein Bürgermeister, nämlich Tobias Volle, auf dem CSD sprechen.

Rechtsextreme rufen zu Gegendemo in Pforzheim auf

Eine rechtsextreme Gruppierung namens "Störtrupp Süd" ruft in den sozialen Netzwerken zu einer Kundgebung in Pforzheim "für traditionelle Werte" auf - zeitgleich und in räumlicher Nähe zum Pforzheimer Christopher Street Day. Wie die Stadt mitteilte, treffen sich rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Start des Demozugs um 12 Uhr auf dem Bertha-Benz-Platz. Laut Polizei sind nur rund 80 Demonstranten erschienen.

Gute Stimmung: CSD-Demozug in Pforzheim. SWR

Auch die Antifa ist mit rund 150 Personen vor Ort, um gegen die rechtsextreme Gruppierung zu demonstrieren. Zu Beginn der Demo gab es ein kurzes Aufeinandertreffen mit rechten Demonstranten gegeben. Die Polizei konnte beide Gruppen aber schnell trennen und schirmt sie voneinander ab.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wegen der beiden Demozüge in der Innenstadt kann es am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch öffentliche Verkehrsmittel fahren nur eingeschränkt. Geplant ist, dass die Demozüge gegen 16 Uhr beendet sind.