Polizei will CSD 2023 in Karlsruhe besser absichern

Nachdem beim CSD im vergangenen Jahr am Rande der Parade mehrere Menschen angegriffen worden waren, soll die Veranstaltung in Karlsruhe in diesem Jahr besser abgesichert werden.

Die Polizei will beim Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe am Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen. Im vergangenen Jahr war es am Rande der Parade zu Zwischenfällen im Karlsruher Schlosspark gekommen. Der Staatsschutz ermittelte. Die Polizei war mit dem Vorwurf konfrontiert worden, zu spät und zu wenig konsequent eingegriffen zu haben.

Was ist der CSD genau - und woher kommt er? Der Christopher Street Day - kurz CSD - ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag. An diesem Tag geht es unter anderem um die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Die Teilnehmenden wollen Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride oder Pride Parades gesprochen. Der CSD erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village 1969.

CSD-Parade in Karlsruhe am Samstag

Am Samstag findet nun wieder der CSD statt. Dazu werden auf dem Marktplatz und dem Schlossplatz in Karlsruhe bis zu 7.000 Menschen erwartet. Die CSD-Demonstration startet um 13 Uhr am Marktplatz und endet gegen 15 Uhr dort. Um 15:30 Uhr ist dann eine politische Kundgebung geplant.

Außerdem ist laut der Veranstalter ein Familienfest von 11 bis 22 Uhr geplant. Dabei sollen Essens- und Getränkestände und ein ganztägiges Bühnenprogramm mit Travestie, Drag, Tanz, Show und Gesang angeboten werden. Zudem wird ein Livestream der Veranstaltung im Internet angeboten.

Mehr Sichtbarkeit von queeren Menschen in Karlsruhe

Karsten Kremer, Chef des Vereins CSD Karlsruhe, verfolgt damit auch ein Ziel: den Dialog führen.

"Wir wollen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die da zufällig vorbeikommen und sich einfach freuen, dass da was los ist."

Der CSD in Karlsruhe sei eine gute Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, "die ganz anders sind", sagt Kremer. Er wünscht sich, dass queere Menschen im Stadtbild sichtbarer werden. Und, dass die Polizei sofort eingreift, wenn CSD-Teilnehmende belästigt werden.

Bereitschaftspolizei zur Sicherung angefordert

Die Polizei nimmt die Wünsche ernst, verspricht Kai Lampe vom Polizeipräsidium Karlsruhe. Er erklärte, die Polizei werde die Veranstaltungen am Samstag mit einem "angemessenen Kräfteeinsatz von Polizeibeamtinnen und -beamten Teilnehmende vor äußeren Störungen beschützen".

Karlsruhe sei bunt und darauf lege auch die Polizei wert. Wer störe, müsse mit Konsequenzen rechnen, hieß es. Vorsichtshalber habe die Polizei auch die Unterstützung der Bereitschaftspolizei für Samstag angefordert.

Motto "Stand Up. For Love"

Das Motto des CSD in diesem Jahr heißt "Stand Up. For Love" - also: für die Liebe aufstehen. In einer Mitteilung heißt es, man wolle dabei auf "unterschiedlichste Formen von Liebe, Familie und Beziehung blicken".

Dabei sei alles Liebe, was im Leben zähle, hieß es: "Die Liebe zu Freunden und Freundinnen, zu Familien- und Beziehungsmenschen, die Liebe zu uns, die sexuelle und romantische Liebe, Menschen die nicht oder anders lieben - sie alle haben Platz in unserer Gesellschaft und sind stärker als der Hass, dem wir entgegenblicken."