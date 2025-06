Rund 18.000 Menschen erwartet: So wird der CSD 2025 in Karlsruhe

Zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe am Samstag erwarten die Veranstalter rund 18.000 Menschen. Dann wird es wieder bunt in der Innenstadt.

Der Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe am Samstag steht unter dem Motto "Nie wieder still". Erwartet werden laut Veranstalter insgesamt rund 18.000 Menschen. Das umfasst die Teilnehmenden der Demonstration, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Besucherinnen und Besucher des Familienfests. Laut Stadt Karlsruhe wurden zur Demonstration 10.000 Teilnehmende angemeldet. Beim CSD demonstrieren Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und andere queere Menschen für ihre Rechte. Dann wird es wieder bunt in der Innenstadt von Karlsruhe.

CSD 2025 Karlsruhe: Demonstration und Familienfest

Die Demonstration startet um 13 Uhr am Rondellplatz. Um 15:30 Uhr soll es eine Kundgebung auf einem Familienfest auf dem Marktplatz geben. Dort wird eine große Bühne aufgebaut. Zudem gibt es Infostände, Essen und Trinken, Thementalks und eine Chill-out-Area.

36 Gruppen beim CSD Karlsruhe

Karsten Kremer ist Vorstandsvorsitzender vom CSD Karlsruhe e. V. Er sagt: "Bisher haben sich 36 Gruppen zur Teilnahme an der Demonstration angemeldet." Es gebe acht Fahrzeuge, die mitfahren: drei Autos und fünf Lkw. Insgesamt 25 Gruppen werden mit Infoständen beim Familienfest vertreten sein.

Mehrere CSDs haben gemeinsames Motto

Zum ersten Mal hätten sich CSDs aus ganz Deutschland in diesem Jahr zusammengeschlossen und ein gemeinsames Motto gewählt, so Kremer. Es sei die Fortsetzung der Kampagne "Wähl Liebe" zur Bundestagswahl. Es solle ein Zeichen gegen den Rechtsruck in Deutschland und auf der ganzen Welt gesetzt werden.

Wir müssen uns wehren, wenn rechtsextremistische Parteien zunehmend Rückhalt in der Gesellschaft haben.

Sichtbarkeit auch für trans und nicht-binäre Menschen auf dem CSD 2025

Während es bei den CSD-Anfängen eher um die Sichtbarkeit von Schwulen und Lesben gegangen sei, würden nun trans und nicht-binäre Menschen sichtbarer, so Kremer. Nicht-binäre Personen – das sind Menschen, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren. Die bisherigen Errungenschaften für die queere Community seien die Ehe für alle, der dritte mögliche Geschlechtseintrag "divers" auf offiziellen Dokumenten und das Selbstbestimmungsgesetz, das es Trans-Menschen erleichtere, den Geschlechtseintrag zu wechseln.

"Unser Hauptziel ist es, queere Menschen sichbar zu machen", sagt Kremer. Der CSD sei ein großer Treffpunkt über die Generationen hinweg.

Der CSD ist der jährliche Höhepunkt für die queere Community.

Diskussionen um LSU-Stand auf CSD Karlsruhe

Im Vorfeld des CSD gab es Diskussionen um einen geplanten Infostand des Verbandes Lesben und Schwule in der Union (LSU). Der LSU hatte beantragt, beim Familienfest mit einem Infostand vertreten zu sein. Der CSD Karlsruhe lehnte diesen Antrag jedoch ab. Die Ablehnung wurde laut CSD damit begründet, dass sich die LSU nicht klar genug von queerfeindlichen Forderungen der CDU/CSU distanziere.

Hohe Polizeipräsenz, aber keine Gegendemos zum Karlsruher CSD geplant

Die Polizei wird zur Demonstration präsent sein, in Karlsruhe seien aber keine Gegendemos geplant, so die Polizei. Anders in Pforzheim, wie auch Kremer betont. Dort hat zum CSD am 14. Juni laut Stadt ein Angehöriger der rechten Szene eine Demonstration mit 150 Menschen angemeldet.