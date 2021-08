In Pforzheim sind am Freitagabend zahlreiche Fahrradfahrer bei der Demo "Critical Mass" unterwegs. Die Aktion ist eine weltweite Bewegung, bei der sich Radfahrer treffen, um mehr Rechte und eine bessere Infrastruktur einzufordern. Die Veranstalter in Pforzheim wollen erreichen, dass die Stadt fahrradfreundlicher wird. Die Strecke führt quer durch die Innenstadt von Pforzheim. Start ist um 19 Uhr am Waisenhausplatz.