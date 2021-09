Covid-Stationen in Pforzheim voll belegt

In und um Pforzheim stecken sich wieder immer mehr Menschen mit Corona an und viele von ihnen - vor allem jüngere Menschen - müssen ins Krankenhaus. Die Covid-Stationen sind voll.

Angesichts der hohen Inzidenz in Pforzheim rechnen Medizinerinnen und Mediziner mit weiter steigenden Patientenzahlen. 13 Corona-Patienten befinden sich derzeit im Siloah St. Trudpert Klinikum, drei davon auf der Intensivstation. Auch im Helios-Klinikum ist die normale Corona-Station nach Angaben des Krankenhauses voll belegt, fünf Covid-Patienten liegen auf der Intensivstation.

Auch das Kreiskrankenhaus in Mühlacker berichtet von einer mit zehn Patienten voll belegten Corona-Normal-Station. Allerdings liege dort kein Covid19-Patient auf der Intensivstation.

Vor allem jüngere Patienten betroffen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten am Limit, heißt es übereinstimmend. Inzwischen würden fast nur noch Patienten mittleren und jüngeren Alters eingeliefert. Auch gebe es immer häufiger Schwangere mit schweren Verläufen, teilten die Ärzte mit.

Hospitalisierungsinzidenz weit über Landesdurchschnitt

So gut wie alle Patienten sind den Angaben zufolge nicht gegen Corona geimpft. Laut Gesundheitsamt Pforzheim/Enzkreis lag die so genannte Hospitalisierungsinzidenz in der Stadt Pforzheim in den vergangenen Tagen bei deutlich über sechs, gegenüber zwei im Landesschnitt.

Andere regionale Kliniken weniger betroffen

Anders sieht es am Klinikum Mittelbaden mit seinen Kliniken in Baden-Baden-Balg, Bühl und Rastatt aus. Hier sind die meisten Patienten älter, Geimpfte und Ungeimpfte machen jeweils die Hälfte der 19 Corona-Fälle aus. Laut Klinik liegt die Auslastung auf den Corona-Stationen im unteren Drittel. Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe berichtet von einer niedrigen Auslastung.