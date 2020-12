per Mail teilen

Die Corona-Neuinfektionen in Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind weiterhin auf hohem Niveau. Die Lage am Städtischen Klinikum Karlsruhe ist angespannt, aber noch unter Kontrolle, heißt es.

48 Corona-Patienten werden derzeit in Karlsruhe im Städtischen Klinikum behandelt, elf davon intensivmedizinisch. Alle Intensivbetten am Klinikum sind derzeit belegt. SWR Reporter Patrick Neumann:

Klinik-Chef fordert Lockdown

Klinik-Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Geißler forderte einen sofortigen Lockdown. Nur so könnten die Krankenhäuser auch weiter handlungsfähig bleiben.

33 Mitarbeiter mit Corona-Virus infiziert

Schon jetzt gebe es aus logistischen Gründen Verlegungen von Covid-Patienten in andere und aus anderen Krankenhäusern. Am Klinikum Karlsruhe sind derzeit 33 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. 20 weitere befinden sich in Quarantäne.