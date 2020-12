Die Corona-Infektionen im Landkreis und der Stadt Karlsruhe sind nach wie vor auf hohem Niveau. Das Gesundheitsamt Karlsruhe meldete erstmals mehr als 300 Covid-19-Neuinfektionen an einem Tag. Die Lage am Karlsruher Klinikum ist weiter angespannt, aber unter Kontrolle. Nach Angaben von Klinikchef Michael Geißler ist die Intensivstation mit ihren knapp 50 Betten nahezu ausgelastet. Bewährt habe sich das sogenannte Cluster-System. Mehrere Kliniken im Land haben sich zusammengeschlossen, um Corona-Patienten bei Bedarf untereinander austauschen zu können. Ziel sei es, Kapazitäten gleichmäßig auszulasten und die Krankenhäuser in ihrer Gesamtheit handlungsfähig zu halten. Am Klinikum Karlsruhe sind 22 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 160 fallen durch andere Erkrankungen oder Quarantäne aus.