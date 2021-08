In Karlsruhe steigt die Zahl der Corona-Infektionen seit Tagen leicht an. Was steckt dahinter? Und was droht, wenn es so weiter geht?

10,6 - diesen Wert hat das Landesgesundheitsamt am Montag für den Stadtkreis Karlsruhe ausgewiesen. In den letzten sieben Tagen gab es also pro 100.000 Einwohner 10,6 festgestellte Infektionen mit dem Corona-Virus.

Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert noch bei 1,3. Damit hatte Karlsruhe die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg. Das ist jetzt nicht mehr so, der Trend zeigt nach oben.

In absoluten Zahlen hat das Landesgesundheitsamt am Samstag neun neue Infektionen im Stadtkreis Karlsruhe gemeldet. Am Sonntag kam kein neuer Fall hinzu, am Montag einer. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sieht noch keinen Grund zur Sorge.

"Das sind noch keine besorgniserregenden Entwicklungen."

Warum steigen die Corona Zahlen in Karlsruhe wieder?

Laut Mentrup haben sich zwei Familien in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) mit dem Corona-Virus infiziert. Sie seien vor ihrem Abflug aus Griechenland negativ getestet gewesen, nach ihrer Ankunft Ende letzter Woche in Deutschland war ein erneuter Test aber positiv.

Diese Infektionen tragen also zu der gestiegenen Inzidenz bei. Außerdem, so Mentrup, ist es in einem Kindergarten im Karlsruher Stadtteil Daxlanden zu einer Infektion gekommen. Der Rest der Infizierten seien alles Einzelfälle, so der Oberbürgermeister. Dem schließt sich auch Martin Zawichowski vom Landratsamt Karlsruhe an.

"Aktuell gibt es kein Infektionsgeschehen in Form von Ausbrüchen."

Kommen jetzt wieder strengere Corona-Regeln?

Karlsruhe liegt - Stand Dienstagmittag - seit drei Tagen über dem Wert von 10. Erst wenn die Corona-Inzidenz fünf Tage in Folge über 10 bleiben sollte, werden bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen. So sieht es die Corona-Landesverordnung vor:

statt 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich nur noch 15 Personen aus maximal 4 Haushalten treffen

bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien dürfen sich statt 1.500 nur noch 750 Personen treffen

Diskotheken müssen wieder schließen

Für folgende Bereiche gäbe es keine Veränderungen: