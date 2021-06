per Mail teilen

Während fast überall im Land die Corona-Zahlen sinken, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Baden wieder bei 99,7. Welche Folgen hat das für mögliche Öffnungen? Ein Überblick.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 99,7 ist Baden-Baden derzeit Spitzenreiter im Land. Alle anderen Landkreis haben eine geringere Inzidenz. Was bedeutet das für Baden-Baden?

Vorerst kein zweiter Öffnungsschritt

Die baden-württembergische Corona-Landesverordnung hat Lockerungen in drei Öffnungsschritte eingeteilt. Der nächste Öffnungsschritt ist dann möglich, wenn die Inzidenz 14 Tage nach dem ersten Schritt unter 100 bleibt und stetig sinkt. Rein rechnerisch wäre das in Baden-Baden ab Fronleichnam möglich gewesen. Weil die Inzidenz aber seit einer Woche steigt, wird es diesen Öffnungsschritt vorerst nicht geben. Dann wären erlaubt:

Saunen, Thermen und Hallenbäder dürften öffnen

Messen, Ausstellungen und Kongresse dürfen stattfinden

Sporthallen und Fitnessstudios dürften öffnen

In Kirchen wäre Gemeindegesang erlaubt

Das bedeutet also, dass unter anderem die Fitnessstudios in Baden-Baden weiter geschlossen bleiben, auch die Caracalla-Therme bleibt zu.

Update zur Wiedereröffnung!



In diesen besonderen Zeiten ist jegliche Planung schwierig! Aufgrund der wieder steigenden...Posted by Caracalla Therme Baden-Baden on Tuesday, June 1, 2021

Sollten die Zahlen von nun an wieder sinken, könnte der zweite Öffnungsschritt frühestens Mitte Juni in Kraft treten.

Baden-Baden verharrt im ersten Öffnungsschritt

So lange die Inzidenz keine drei Tage am Stück über 100 liegt, wird es allerdings keine verschärften Corona-Beschränkungen geben, sondern lediglich keine weiteren Öffnungen. Derzeit befindet sich die Stadt in Öffnungsschritt eins und es ist folgendes erlaubt:

Fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen

Der Einzelhandel darf Click and Meet anbieten

Kontaktarmer Sport bis 20 Personen ist möglich

Die Gastronomie darf unter Auflagen öffnen

Touristische Übernachtungen sind wieder erlaubt

Musikschulen, Kunstschulen und Volkshochschulen dürfen Kurse anbieten

Bleiben die Zahlen unter 100, ändert sich für Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus also nichts, aber es wird auch nicht gelockert.

Obwohl die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz nur knapp unter 100 liegt, ist die Stadt optimistisch, dass nicht erneut die Bundesnotbremse greift. Sie gilt, wenn die Inzidez drei Tage in Folge über 100 liegt. Dann gelten strengere Beschränkungen:

Ein Haushalt darf sich mit einer haushaltsfremden Person treffen

Es gilt von 22 bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre

Gastronomie und Hotelerie müssen schließen

Der Einzelhandel darf nur noch "Click und Collect" anbieten

Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen, mit Ausnahme der Friseure

Die Stadt Baden-Baden rechnet aber wieder mit sinkenden Inzidenzen. Das Gesundheitsamt Rastatt habe am Vormittag nur drei Neuinfektionen registriert, so ein Sprecher der Stadt. Erfahrungsgemäß deute das auf eine niedrige Tagesinzidenz hin, die das Landesgesundheitsamt am Nachmittag veröffentlichen wird.

Warum die Zahlen in Baden-Baden so hoch sind, ist nicht klar. Es gebe keinen größeren Hotspots. Kindertageseinrichtungen, Schulen oder Arbeitgeber sind laut Landratsamt ebenfalls nicht für den Anstieg der Zahlen verantwortlich. Die meisten Infektionen passieren nach Einschätzung des Landratsamts bei privaten und familiären Treffen.