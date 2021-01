Vesperkirche Pforzheim gestartet, Klinikum Mittelbaden bietet Besuchern kostenlose Schnelltests an. Mehr Corona-Infos für den Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden gibt's in unserer Übersicht.

17.1., 11:25 Uhr: Pforzheimer Vesperkirche mit Hygienekonzept gestartet

In Pforzheim ist am Sonntag die 22. Vesperkirche gestartet. Wegen der aktuellen Corona-Lage gibt es für Bedürftige in diesem Jahr Mitnehm-Angebote.

17.1., 11:10 Uhr: Andrang an der Schwarzwaldhochstraße hält sich in Grenzen

Am Sonntagvormittag waren die Parkplätze an den beliebten Ausglugszielen entlang der Schwarzwaldhochstraße nur bis zur Hälfte belegt. Zeitweilige Sperrungen waren laut Polizei nicht erforderlich. Der Anreiz in die Höhenlagen zu fahren war deutlich geringer, weil es bis in die Täler zum Teil ergiebig geschneit hatte und weiterer Schneefall angekündigt ist.

16.1., 16:53 Uhr: Klinikum Mittelbaden öffnet Schnelltestzentren

Das Klinikum Mittelbaden öffnet für Besucher von Patienten in der kommenden Woche Schnelltestzentren an den Standorten Baden-Baden Balg und Rastatt. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Nach wir vor gelte, dass der Einlass nur mit FFP2-Maske und einem negativen Testergebnis möglich sei. Die Tests für Besucher seien kostenlos. Das Schnelltestzentrum in Baden-Baden-Balg öffne ab Montag, in Rastatt ab Dienstag. Die Tests sind nur zu bestimmten Öffnungszeiten möglich.

15.1., 13:46 Uhr: Corona-Lage im Städtischen Klinikum Karlsruhe bleibt angespannt

Die Coronalage im Städtischen Klinikum Karlsruhe bleibt weiterhin angespannt. Trotz der Vergrößerung der Coronaintensivstation auf 16 Betten sind laut des medizinischen Geschäftsführers des Klinikums, Michael Geißler, durchgehend etwa 90% der Intensivbetten ausgelastet. Für Geißler sind mehrere Zukunftsszenarien denkbar. Am wahrscheinlichsten sieht er an, dass die Intensivbetten noch mindestens bis Mitte Februar stark ausgelastet sind, während die Patientenzahl auf der Normalstation wegen der Lockdownmaßnahmen langsam zurückgehen wird. Die weiterhin hohe Auslastung von Intensivbetten erklärt er mit der deutlich längeren Aufenthaltszeit bei Intensivfällen.

15.1., 11:24: KVV-Abo-Kunden bekommen Geld zurück

Abo-Kunden im Nahverkehr - darunter auch die des Karlsruher Verkehrsverbundes - bekommen wegen der Corona-Pandemie Geld zurück. Dies gilt nach KVV- Angaben für alle, die ein Abo bis März haben, ausgenommen sind Schülertickets. Die Gutschrift soll demnach den halben Monatspreis betragen. Die Kosten übernimmt das Land.

15.1., 7:34 Uhr: Nach wie vor hohe Inzidenz in Pforzheim und im Kreis Calw

In Pforzheim und im Kreis Calw liegt die 7-Tage-Inzidenz der Covid-Infizierungen weiter knapp unter dem Wert von 200 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Laut dem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes von gestern Abend, lag der Wert im Kreis Calw bei 187,2 und in Pforzheim bei 195,3. In der Stadt Karlsruhe und in Baden-Baden liegt der Wert unter 100..

14.1., 16:47 Uhr: Staatstheater bleiben bis Ende März zu

Das Staatstheater Karlsruhe und das Staatstheater Stuttgart bleiben aufgrund der Corona-Krise vorerst bis Ende März geschlossen. Dazu hatte es heute ein Gespräch mit der Kunststaatssekretärin Petra Olschowski gegeben. Die Entscheidung sei auch auf Wunsch der Theater und in großem Einvernehmen gefallen, so Kunststaatssekretärin Petra Olschowski, denn die beiden großen Häuser brauchen Planungssicherheit. Alle Verantwortlichen sprechen ausdrücklich davon, wie wichtig es ist auch die eigenen Mitarbeiter vor dem Corona-Virus zu schützen. Mitte Februar will man noch einmal zusammenkommen, um die Situation neu abzuwägen.

14.1., 16:04 Uhr: Erleichterung nach Entscheidung zu Schulschließungen

Die Schulen und Kindergärten bleiben bis mindestens Ende Januar geschlossen. Ein Rektor aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist erleichtert über die Entscheidung und das Ende der Hängepartie.

14.1., 15:56 Uhr: Corona-Ausflügler müssen am Wochenende wieder mit Kontrollen rechnen

Auch an diesem Wochenende wird die Polizei in den Höhengebieten entlang der Schwarzwaldhochstraße präsent sein. Wegen des massiven Schneefalls befürchten die Behörden erneut ein Verkehrschaos. Nach Mitteilung des Rastatter Landratsamts haben sich die angrenzenden Landkreise und die Polizei darauf verständigt, weiterhin konsequent gegen Falschparker vorzugehen. Werden Rettungszufahrten blockiert, werde abgeschleppt. Sobald die Parkplätze belegt seien, würden auch wieder die Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße gesperrt, hieß es weiter.

14.1., 10:33 Uhr: Busse fahren trotz Lockdown wieder nach dem Schulfahrplan

Ab Montag fahren die Busse in den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt wieder nach dem so genannten Schulfahrplan. Die Fahrplanausweitung erfolgt nach Angaben des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV), da an vielen Schulen für die Abschlussklassen bereits wieder Präsenzunterricht vor Ort stattfinden soll. Die zusätzlichen Verstärkerbusse, die der KVV seit Herbst vergangenen Jahres zur Entzerrung der Schülerverkehre einsetzt, werden aber noch nicht wieder zum Einsatz kommen.

13.1., 16:37 Uhr: Angespannte Corona-Situation in vielen Pflegeheimen

In vielen Seniorenheimen bleibt die Situation wegen Corona-Ausbrüchen angespannt. In einem Seniorenzentrum in Mühlacker hatten sich fast alle Bewohner mit dem Virus infiziert, neun Bewohner sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Ende Dezember waren dort etwa 80 Senioren und 14 Pflegekräfte positiv getestet worden. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es größere Ausbrüche zum Beispiel in Bruchsal-Untergrombach und in Rheinstetten, außerdem in zwei Heimen in Karlsruhe, wo elf Menschen mit oder an dem Virus gestorben sind. Viele Einrichtungen warten weiter auf Impftermine.

13.1., 15:30 Uhr: Auslastung der Intensivbetten bleibt hoch

Die Auslastung der Intensivbetten für Corona-Patienten in den Kliniken im Großraum Karlsruhe bleibt weiterhin auf stabil hohem Niveau. Die Lage in den einzelnen Kliniken ist jedoch unterschiedlich. Im Städtischen Klinikum Karlsruhe sind derzeit elf Intensivbetten mit Coronapatienten belegt. Das ist eine in etwa gleichbleibend hohe Zahl. Währenddessen ist die Zahl an Intensivpatienten in Bretten und Bruchsal leicht zurückgegangen. Dort sind derzeit insgesamt fünf Intensivbetten mit Covid-19 Patienten belegt. Dennoch sagte ein Sprecher, dass das noch keine Entspannung bedeute. Er rechne in den nächsten Tagen mit einem erneuten Anstieg der Intensivpatienten als Folge von Treffen an Silvester. Im Schnitt ist in der Region derzeit etwa jeder fünfte Intensivpatient ein Coronapatient.

13.1., 13:51 Uhr: KIT-Studie über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie hat langfristige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Das geht aus einer Studie des Instituts für Technikfolgenabschätzung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hervor.

13.1., 8:51 Uhr: Pforzheimer Firma produziert durchsichtige Maske

Ein Unternehmer aus Pforzheim will den Menschen in der Corona-Zeit wieder das Lächeln zurückgeben - das ist seine Geschäftsidee. Dabei soll ihm "Klara" helfen, eine von ihm entwickelte transparente Maske.

12.1., 18:30 Uhr: Karlsruher Messe-Impfzentrum erwartet Moderna-Impfstoff

Das Impfzentrum in der Messe Karlsruhe ZIZ erwartet in den kommenden Tagen etwa 1.000 Dosen des jetzt auch verfügbaren Moderna-Impfstoffes. Nach Angaben der Stadt wurden bereits etwa 8.400 Menschen geimpft, 5.200 davon im Impfzentrum selbst, 3.200 Personen durch die mobilen Impfteams. In den kommenden Wochen sollen etwa 2.400 Personen wöchentlich ihre Impfung erhalten. Ab Freitag sollen wieder neue Terminslots für Erstimpfungen freigeschaltet werden.

12.1., 16:00 Uhr: Besuche in Kliniken und Pflegeheimen nur mit Corona-Test

Seit Montag dürfen Kliniken und Pflegeheime nur noch mit FFP2-Maske und tagesaktuellem Corona-Test besucht werden. Die Tests sollen künftig auch in den Krankenhäusern und Heimen gemacht werden können. Dort sollen Antigen-Schnelltests durchgeführt werden. Besucherinnen und Besucher müssen dann etwa 15 bis 20 Minuten auf das Testergebnis warten. Nach Angaben der Kliniken Bretten und Bruchsal richte man derzeit eigene Test- und Wartebereiche ein. Um lange Wartezeiten und Schlangen zu vermeiden, bitten alle Kliniken dennoch darum, möglichst vorab einen Test machen zu lassen. Antigentests dürften maximal 48 Stunden, PCR-Tests maximal 72 Stunden alt sein. Die Schnelltests zu diesem Zweck sind kostenlos.

12.1., 15:37 Uhr: Daimler-Werk in Rastatt wieder in Kurzarbeit

Ab Freitag wird im Rastatter Mercedes-Benz-Werk die Arbeit vorübergehend eingestellt. Grund sind weltweite Engpässe bei der Chipherstellung wegen der Corona-Pandemie.

12.1., 15:30 Uhr: Hohe Nachfrage nach Notbetreuung

Die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen in der Region ist vor allem bei Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen weiter hoch. Als Grund werden auch Lockerungen bei der Beantragung angegeben. Im Unterschied zum Vorjahr haben alle Eltern, die auf ihrer Arbeitsstelle "unabkömmlich" sind, Anspruch auf Notbetreuung. In einer städtischen Kita in Karlsruhe wird aktuell von fünf Mal so vielen Kindern berichtet wie im März letzten Jahres. Laut AWO Karlsruhe bemühen sich aber die meisten Eltern, die Kinder wirklich nur im Notfall zur Betreuung zu schicken.

12.1., 10:00 Uhr: Pforzheim und Landkreis Calw wieder Hotspots

Nach den neuesten Corona-Zahlen des baden-württembergischen Landesgesundheitsamtes haben Pforzheim und der Landkreis Calw die Hotspot-Grenze wieder leicht überschritten. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von knapp 201 in Pforzheim und 205 in Calw liegen die Werte, die zuletzt gesunken waren, wieder jeweils knapp über der kritischen Marke. Die anderen Städte und Kreise in der Region haben niedrigere 7-Tage-Inzidenzen - also Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Von 89 in Baden-Baden bis 177 im Enzkreis.

11.1., 19:00 Uhr: Pforzheim verlängert uneingeschränkte Maskenpflicht

Die Stadt Pforzheim hat die uneingeschränkte Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt bis 31.Januar verlängert. Grund sind die weiterhin hohen Inzidenzwerte in Pforzheim. Laut dem aktuellen Wert des Landesgesundheitsamtes gab es in Pforzheim binnen der vergangenen Woche 200 neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. In bestimmten Fußgängerbereichen müssen Passanten deswegen weiter Schutzmasken tragen, auch wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.

11.1., 16:00 Uhr: Trotz Corona genügend Übernachtungsplätze für Obdachlose in Karlsruhe

Die Stadt Karlsruhe hat nach eigenen Angaben trotz Corona genug Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose. Das teilte die Sozial- und Jugendbehörde mit. Der Erfrierungsschutz bietet demnach über 60 Plätze an, die Obdachlosen kostenlos zur Verfügung stehen. Davon sei zurzeit rund ein Drittel belegt. Außerdem gibt es separate Zimmer für Menschen mit Krankheits-Symptomen. Dennoch bleibt die Corona-Ansteckungsgefahr ein Problem für die Obdachlosenhilfe. So kann zum Beispiel der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes nach geltenden Bestimmungen nicht fahren. Auch gespendete Kleidung und Schlafsäcke erreichen deswegen schlechter diejenigen, die sie benötigen. Dennoch sind die Behörden laut eigener Aussage über ein Netzwerk im Kontakt mit den Karlsruher Langzeit-Obdachlosen. Nur denjenigen, die sich absichtlich sozial abschotten und im Verborgenen bleiben wollen, könne man nicht helfen.

11.1., 14:30 Uhr: Schwieriger Schulstart unter Corona-Bedingungen

Überall - auch in Karlsruhe - gab es einen holprigen Start in den Schulen am Montagmorgen. Die Lernplattform Moodle war überlastet. Die Notbetreuung ist angelaufen:

11.1., 13:05 Uhr: Besuche im Klinikum Mittelbaden nur noch mit negativem Test

In den Akutkliniken und Pflegeheimen des Klinikums Mittelbaden gilt seit Montag eine neue Besuchsregelung. Die Einrichtungen dürfen ab sofort nur noch mit tagesaktuellem negativem Antigen-Test betreten werden. Außerdem müssen alle Besucher in den öffentlichen Bereichen, wie auch in den Patienten-Zimmern eine sogenannte FFP2-Maske tragen.

11.1., 12:10 Uhr: Inzidenz im Kreis Calw etwa bei 200

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Calw liegt derzeit bei etwa 200. Das hat das Landratsamt in Calw am Montag mitgeteilt. Die am Wochenende vom Land gemeldete Zahl von 265 sei auf einen Übermittlungsfehler zurückzuführen, hieß es. Der genaue aktuelle Wert wird am Abend veröffentlicht. In den vergangenen Tagen hatte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis stets deutlich unter 200 gelegen.

11.1., 10:35 Uhr: Ermittlungen nach illegaler Party

Die Polizei ermittelt nach einer illegalen Party in einer Waldhütte in Karlsruhe-Hohenwettersbach. Eine Passantin hatte dort am frühen Freitagabend eine Feier von mehreren Jugendlichen gemeldet. Die Polizei musste erst Äste wegräumen, mit denen mutmaßlich die Heranwachsenden den Weg zur Hütte blockiert hatten. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht. In der Hütte fand die Polizei unter anderem einige Flaschen Alkohol. Die Ermittler gehen von etwa zehn bis fünfzehn Teilnehmern aus.

11.1., 8:30 Uhr: Click & Collect im Einzelhandel wieder erlaubt

Seit Montag darf der Einzelhandel online bestellte Ware zur Abholung bereit stellen - ein wenig Hoffnung, auch für die Händler in Karlsruhe.