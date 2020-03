Das Robert-Koch-Institut erklärt das Elsass zum Corona-Risikogebiet, KVV-Fahrer aus dem Elsass bleiben zu Hause, Buslinien in Baden-Baden werden ausgedünnt, der Karlsruher SC spielt ohne Zuschauer. Aktuelle Entwicklungen in der Region:

12.3., 17 Uhr: Europäische Schule stellt vorsorglich Betrieb ein

Die Europäische Schule Karlsruhe stellt vorsorglich den Betrieb ein. Angaben des Direktors zufolge handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, derzeit ist kein Coronafall an der Schule bekannt. Die Maßnahme gilt ab Montag bis voraussichtlich 29. März. Insgesamt besuchen aktuell rund 1.000 Schüler die Europäische Schule.

12.3., 16 Uhr: IHK Nordschwarzwald kritisiert Einreiseverbot in die USA

Die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald hat das Einreiseverbot für europäische Bürger in die USA kritisiert. Durch das Verbot könnten aktuelle Reparaturen und Wartungen nicht durchgeführt werden, wodurch den rund 40 Unternehmen aus der Region Nordschwarzwald im Einzelfall hohe Schäden entstehen könnten. Die USA waren im letzten Jahr der wichtigste Exportmarkt für Baden-Württemberg.

12.3., 15:30 Uhr: Gottesdienste fallen nicht aus, aber Vorsichtsmaßnahmen

Auch in den christlichen Kirchengemeinden hat das Coronavirus Auswirkungen. In einigen Gemeinden werden Seniorennachmittage, Konzerte oder Freizeiten abgesagt. Auch in den Gottesdiensten gibt es Vorsichtsmaßnahmen, sie sollen aber wie gewohnt stattfinden, so der Dekan der evangelischen Kirchen in Karlsruhe, Thomas Schalla:

Dauer 0:50 min Thomas Schalla, dekan ev. Kirche Karlsruhe zu den Auswirkungen von Corona in den Kirchen Thomas Schalla, dekan ev. Kirche Karlsruhe zu den Auswirkungen von Corona in den Kirchen

12.3., 15 Uhr: KVV mit hohem Krankenstand, aber noch keine Ausfälle

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat aktuell mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Auch unabhängig von der Gefahr durch das Coronavirus fallen Fahrer mit Grippe aus. Aktuell müssen aber noch keine Fahrten ausfallen, sagte Ascan Egerer, Geschäftsführer des KVV dem SWR, aber man müsse die Lage von Tag zu Tag neu bewerten. Die Fahrer aus dem Elsass müssen aktuell zuhause bleiben.

Dauer 0:15 min Ascan Egerer, Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund Ascan Egerer, Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund

12.3., 11 Uhr: Einschränkungen im Busverkehr Baden-Baden

In Baden-Baden hat das Coronavirus Auswirkungen auf den Linienbusverkehr. Nach Angaben der Stadtwerke sind einige Busfahrer nicht im Dienst, die im Elsass wohnen und aus Vorsicht zuhause bleiben müssen. Fahrten müssten ab Freitag eingeschränkt werden. Auch heute gebe es schon vereinzelte Fahrtausfälle. Die elektronische Fahrplanauskunft an den Haltestellen gebe Auskunft. Zudem werde in den Linienbussen vorsorglich die erste Sitzreihe freigehalten, um Abstand zwischen Fahrer und Fahrgästen zu halten. Im Karlsruher Verkehrsverbund gibt es bisher keine Einschränkungen.

12.3., 7 Uhr: Fandachverband des KSC fordert Ligapause

Nach dem Verbot von Großveranstaltungen durch das Land Baden-Württemberg, was auch für den KSC Spiele ohne Publikum bedeutet, fordert der Fan-Dachverband Supporters eine Ligapause. Das sagte der erste Vorsitzende Marco Fuchs im SWR:

Dauer 0:30 min KSC-Fanverband fordert Ligapause Das Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen den SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag muss wegen der Verbreitung des Corona-Virus ohne Publikum stattfinden. Der Fanverband Supporters hat dafür grundsätzlich Verständnis, wünscht sich aber eine Ligapause, so der 1. Vorsitzender der Supporters, Marco Fuchs:

11.3., 18 Uhr: Badisches Staatstheater stellt Betrieb ein

Das Badische Staatstheater in Karlsruhe ist wegen des Coronavirus ab sofort geschlossen. Das Kunstministerium in Stuttgart hat eine entsprechende Anordnung getroffen. Die Schließung gilt zunächst bis 19. April. Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler, sieht schwierige Wochen auf das Theater zukommen:

Dauer 0:23 min Intendant Spuhler zu Folgen der Schließung Das Badische Staatstheater in Karlsruhe ist wegen des Coronavirus ab sofort geschlossen. Das Kunstministerium in Stuttgart hat eine entsprechende Anordnung getroffen. Die Schließung gilt zunächst bis 19. April. Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler, zu den möglichen Folgen.

11.3., 17 Uhr: KSC erwartet hohe Einnahme-Ausfälle durch Geisterspiele

Nach einem Erlass des Gesundheitsministerium muss der Karlsruher SC am Samstag auf seine Fans im Wildparkstadion verzichten. Zum Schutz der Gesamtbevölkerung habe man Verständnis, so der KSC. Man werde die Zuschauer allerdings schmerzlich vermissen. Ohne Zuschauer seien Einnahmeverluste von bis zu einer halben Million Euro pro Heimspiel zu erwarten, teilte der Verein weiter mit. Man würde sich deswegen freuen, wenn Zuschauer auf eine Erstattung verzichten oder Tickets in Wertgutscheine umwandeln.

11.3., 16:30 Uhr: Badisches Staatstheater stoppt Vorstellungen

Das Kultusministerium verfügt die Einstellung des Spielbetriebs in den Staatstheatern Stuttgart und Karlsruhe. Das Badische Staatstheater Karlsruhe sagt daraufhin alle Vorstellungen ab zunächst bis zum 19. April.

Im Baden-Badener Festspielhaus wird das ausverkaufte Konzert der Wiener Philharmoniker am kommenden Samstag abgesagt. Das Team um Intendant Benedikt Stampa arbeitet zudem an Szenarien für den Fall, dass auch die Osterfestspiele 2020 von der Corona-Krise betroffen wären.

11.3., 16 Uhr: Erlass des Sozialministeriums verbietet Großveranstaltungen

Das Sozialministerium als oberste Gesundheitsbehörde hat am Mittwochnachmittag einen Erlass an die Gesundheitsämter herausgegeben, der Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern verbietet. Größere Veranstaltungen müssen dementsprechend abgesagt oder die Zuschauerzahl verringert werden.

11.3., 15 Uhr: Landräte kritisieren Sozialministerium scharf

Die Landräte der Kreise Karlsruhe und Rastatt fordern von der Landesregierung klare Anweisungen, wie mit der Verbreitung des Coronavirus im Grenzgebiet zu Frankreich umzugehen ist, nachdem das angrenzende Elsass zum Risikogebiet erklärt wurde.

Dauer 0:43 min Karlsruher Landrat Schnaudigel zum Corona-Risikogebiet Elsass Karlsruher Landrat Schnaudigel zum Corona-Risikogebiet Elsass

Alleine im Landkreis Rastatt gibt es täglich rund 7.000 Grenzpendler aus dem Elsass. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dass sie 14 Tage zu Hause bleiben sollen. Dadurch seien erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben zu erwarten, sagte der Rastatter CDU-Landrat Toni Huber dem SWR. Bei Grenzpendlern sei die Frage, so der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel (CDU), was nach einer vierzehntägigen Quarantäne geschehen solle. Dann kämen sie ja immer noch aus einem Risikogebiet.

Dauer 3:28 min Rastatter Landrat fordert Anweisungen vom Land Tausende Pendler aus dem Elsass, das nun Corona-Risikogebiet ist, pendeln täglich in den Landkreis Rastatt. Welche Auswirkungen die Ausbreitung des Coronavirus dort für die Unternehmen auf badischer Seite hat, ist unklar.

11.3., 14 Uhr: Kliniken verschärfen Besuchsregelung

Die Karlsruher ViDia-Kliniken haben ihre Besuchsregelungen verschärft. Um das Corona-Risiko zu minimieren, werden Besucher gebeten, die Besuchszeit bei ihren Angehörigen auf ein Minimum zu reduzieren. Bereits am Wochenende hatte das Klinikum Mittelbaden die Besuchsregelung angepasst. Nur Angehörige ersten Grades oder direkte Bezugspersonen dürfen Patienten besuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gilt eine generelles Besuchsverbot.

11.3., 12 Uhr: Robert-Koch-Institut erklärt Elsass zum Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Region Grand Est und damit das Elsass zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt. Aktuell wird in den zuständigen Behörden im Raum Karlsruhe und Rastatt über das weitere Vorgehen beraten.

11.3., 11 Uhr: Unterschiedlicher Umgang mit Veranstaltungsabsagen

Viele Veranstaltungen von Kommunen, Sport- oder Kulturvereinen stehen wegen des Coronavirus vor der Absage. Die baden-württembergische Landesregierung hat als Vorsichtsmaßnahme einen Erlass angekündigt, der Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern verbietet.Während größere Sportveranstaltungen in der Region ohne Publikum stattfinden werden, planen Veranstalter wie das Karlsruher Tollhaus das Publikum auf unter 1.000 Zuschauer zu begrenzen.