In der Baden-Badener Innenstadt ist am Montagvormittag ein neues Corona-Schnelltest-Zentrum in Betrieb gegangen. Jeder Bürger kann sich dort einmal pro Woche kostenlos auf das Virus testen lassen.

Neben dem Testzentrum in der Nähe des Augustaplatzes gibt es noch ein weiteres Testzentrum im Stadtteil Baden-Baden/Oos. Auch in verschiedenen Apotheken in der Stadt sind Corona-Schnelltests möglich. Mergen: Tests könnten "entscheidende Rolle" bei Öffnungen spielen Laut Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen ist das Schnelltestzentrum ein wichtiger Baustein für eine zukünftige Öffnungsstrategie mit Blick auf touristische, gastronomische und kulturelle Einrichtungen. Im Augenblick sei der Inzidenzwert in der Kurstadt mit über 130 allerdings noch zu hoch für eine neue Entspannung in der Kurstadt.